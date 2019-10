Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Instanta a admis, marti, apelul declarat de Georgescu fata de sentinta prin care Curtea de Apel Bucuresti il condamnase, pe 14 februarie 2018, la 4 ani…

- Petrica Bolfa a fost condamnat in prima instanța, așa cum anunțam in urma cu aproximativ doua luni, la 8 ani si 7 luni inchisoare, cu executare, pentru evaziune fiscala, inșelaciune și delapidare. Totodata, el este obligat sa plateasca peste un milion și jumatate de lei, plus dobanda la zi, cu titlu…

- Horea Dorin Uioreanu, fostul presedinte al Consiliul Judetean Cluj, a castigat procesul impotriva Serviciului Roman de Informatii. Curtea de Apel Cluj a decis ca SRI sa comunice toata corespondenta purtata cu DNA Cluj in dosarul in care Horea Uioreanu a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare…

- Decizia de achitare a 23 de inculpați in una dintre cele mai complexe cauze soluționate de organele de ancheta din cadrul Poliției și Parchetului Salaj nu i-a lasat inerți pe procurorii salajeni și clujeni. In acest fel, inculpații nu pot deocamdata sa rasufle ușurați, chiar daca magistrații clujeni…

- Barbatul de 41 de ani, din Petroșani, trimis in judecata dupa ce, pe 25 februarie, ar fi jefuit o casa de schimb valutar din Bumbești-Jiu, va afla sentința finala la Curtea de Apel Craiova, dupa ce a atacat prima sentința. Judecatoria Targu-Jiu l-a condamnat pe Daniel Bostanaru la trei ani…