- Gabi Tamaș, 35 de ani, a petrecut noaptea trecuta in spatele gratiilor dupa ce a fost prins baut la volan in Israel, in noaptea de luni spre marți. Azi, fotbalistul iși va afla pedeapsa dupa ce a fost surprins de polițiști gonind baut la volan cu 205 km/h. Corespondentul GSP. ...

- Curtea de Apel Brasov a hotarat, marti, incetarea procesului fata de italianul Sando Signorelli, care fusese judecat pentru inselaciune in forma continuata, fiind acuzat ca a indus in eroare reprezentantii unei institutii financiare nebancare cu ocazia incheierii unor contracte de leasing, in valoare…

- Judecat in doua dosare de corupție (unul constituit ca urmare al unui denunț al lui Petru Paleu, iar celalalt referitor la finanțarea Clubului Ceahlaul), Gheorghe Ștefan a cerut, prin avocata sa, conexarea cauzelor. Ca argumente aparatorul a folosit similitudinile dintre cele doua dosare, incepand cu…

- Un roman care și-a ucis soția pentru ca nu spalase vasele a primit zece ani de inchisoare, de la o instanța din Italia. Romanul și-a lovit soția peste fața iar aceasta s-a dezechilibrat, a cazut și s-a lovit puternic la cap. A agonizat mai multe ore, timp in care barbatul nu a chemat ambulanța. Marian…

- Un procuror de la Direcția Naționala Anticorupție a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat Cristian Rizea la 7 ani de inchisoare, in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. "Solicitam…

- Cei doi frați, din Covasna, care au ucis un barbat care i-a surprins la furat de lucerna, pe terenurile sale din localitatea brașoveana Teliu , și-au primit zilele trecute, sentința. Aceștia au fost condamnați de Curtea de Apel Brașov la cate 21 de ani de inchisoare. Tinerii erau eliberați condiționat…

- Condamnat in prima instanța de Tribunalul Neamț la 3 ani și 2 luni de inchisoare, Petru Paleu a avut o surpriza neplacuta la Curtea de Apel Bacau. Instanța a desființat sentința inițiala și a dispus ”aplica inculpatului Paleu Petru pedeapsa principala cea mai grea de 3 ani și 6 luni inchisoare la care…

- Conflictul dintre Adrian Alui Gheorghe, fostul director al Bibliotecii Județene G.T.Kirileanu și Consiliul Județean Neamț a inregistrat recent o noua infrangere pentru forul județean. Dupa ce cunoscutul poet a caștigat in instanța anularea notelor acordate de comisiile de evaluare a activitații, a obținut…