instalove: The Chainsmokers

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la actrița Jessica Alba. “Nu am mai vazut-o demult intr-un film, deși a ramas la fel de frumoasa ca și atunci cand suflarea omeneasca a urmarit-o in Camp Nowhere, prima producție in care se lansa in 1994. Ce mai face Jessica Alba? Face copii frumoși, la…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Simona Halep! “Aceasta este, poate, cea mai frumoasa poza din lumea sportului, din ultima vreme. Doua dintre cele mai mari jucatoare de tenis din lume s-au intalnit la evenimentul caritabil, Miami All Stars Teniss, in beneficiul copiilor bolnavi de autism.…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la DJ-ul Steve Aoki! “Cum ar fi ca de ziua ta sa devorezi un tort intreg in mijlocul unei mulțimi de sute de mii de oameni? I s-a intamplat unei tinere care a mers la evenimentul DJ-ului sau preferat, aflandu-se in public cu o pancarta pe care scria: “Today...…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la actrita Robin Wright. “De ce? In primul rand pentru ca arata pur si simplu bestial in cele mai recente poze si in al doilea rand pentru ca astept cu mare nerabdare ultimul sezon din House of Cards, desi n-as vrea sa fie ultimul. Robin Wright, fosta…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la frumoasa Bella Hadid! “O fata singura-n… iarba. In iarba e și singura e, din cate știm, dar cu peste 17 milioane de fani, pe Instagram. Sa-i spui “frumoasa Bella” e ca și cum ai face un pleonasm, sa-i spui doar Bella e pacat. Cea mai faimoasa “Frumoasa” intinsa...…

- Alice, iubita lui Vladimir Draghia, trece prin momente grele in lipsa acestuia. Tanara se simte ameninatata si este hotarata sa ceara ajutorul Politiei. „Fac aceasta postare ca sa potolesc o persoana josnica. De ieri, incearca sa ma terorizeze de pe mai multe conturi. imi scrie inclusiv pe contul magazinului…

- Dwayne ”The Rock” Johnson a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii alaturi de adorabila lui fetița de 2 ani, Jasmine Johnson. Actorul a postat pe Instagram un clip in care incearca sa o invețe pe Jasmine care e treaba cu girl power! Girl power. To every woman out there ‘round the world – all ages and…

- Zedd si Shawn Mendes i-au furat inima lui Alice, pe Instagram! “De obicei, cand intalnesti barbati la costum, te gandesti ca ai de-a face cu oameni seriosi. Nu e si cazul nostru! Am dat peste aceasta poza pentru care celebrul DJ isi “decerneaza” singur Oscarul pentru cel mai bun photobomb al anului.…

- Maluma i-a furat inima lui Alice, pe Instagram. “Fetele sunt innebunite dupa el. De cand a renuntat la fotbal pentru muzica, pare sa aiba si mai mult succes. E tanar, atragator, plin de fler si carisma si e genul acela de barbat despre care ai vrea sa stii totul. Deocamdata, ne multumim cu faptul ca…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers la Drew Barrymore. “Astazi, la #instalove, avem parte de un moment de tandrete. Cei care au cate o felina acasa stiu foarte bine cat de pretioase sunt acele clipe speciale pe care ti le ofera neconditionat o pisica. In aceasta situatie se afla si actrita Drew…

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la celebrii Steve Aoki și Zedd. O imbrațișare cat o mie de cuvinte și 1 milion de like-uri, chiar daca nu atat a strans poza de astazi. Americanul Steve Aoki este DJ-ul renumit pentru faptul ca show-urile sale se incheie prin a arunca cu torturi spre public.…

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, mereg la Robin Thicke. Starul “Blurred Lines“, Robin Thicke, a devenit tata pentru a doua oara. El a impartașit cu fanii acest moment unic, postand un filmuleț de cateva secunde, in care o ține in brațe pe micuța Mia Love. Robin Thicke mai are un fiu, Julian Fuego,…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Gigi & Bella Hadid. “Yolanda Hadid este #ProudMommy, o mama mandra de cele doua fiice ale sale. Cea mica e satena, culoarea care zice ca o reprezinta, desi s-a nascut blonda, este cu cativa centimetri mai inalta decat sora cea mare si s-a iubit cu celebrul…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la doua dive: Beyonce & Blue Ivy! “Au iesit in oras, ca fetele, in gasca, mama, fiica si bunica. Cea mica are 6 ani si ii seamana leit tatalui, Jay-Z. Beyonce a iesit in oras cu fiica sa, Blue Ivy, si mama sa, Tina, si au mers sa vada... View Article

- Astazi, vineri, inima lui Alice, pe Instagram, bate pentru Ed Sheeran! “El nu trebuie sa faca absolut nimic ca sa primeasca like-uri pe Instagram. El nici macar nu stie sa-si faca selfie-uri, sa foloseasca filtre si nici instastory-uri nu l-am vazut sa faca. El, pur si simplu, poate sa stea pe un scaun…

- Inimioara lui Alice merge, astazi, la Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones. “Dragostea poate fi celebrata in fiecare zi, prin modalitați infinite. In urma lui Valentine’s Day au ramas o multitudine de momente traite in diferite colțuri ale lumii, din care am ales pentru astazi unul singur: un sarut…

- Daca pentru tine Valentine’s Day nu a fost o sarbatoare atat de fericita, Dua Lipa ți-a pregatit ceva care te va face sa zici “awww!”. Artista a postat pe contul ei de Instagram un videoclip in care spune “I love you” in mai multe limbi: albaneza, germana, rusa, croata, italiana, portugheza, suedeza…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Chrissy Teigen. “Chrissy Teigen, soția lui John Legend, gravida cu al doilea copil, ne arata cum poți face o salata fara sa ai nevoie de prea multe haine, ba chiar deloc in partea de sus a corpului. Ea este cunoscuta pentu firea sa dezinvolta, dar și…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la unul dintre actorii ei preferați, Will Smith. “Ce mai fac starurile de cinema in weekend? De exemplu, Will Smith și-a facut debutul intr-o trupa de percuționiști, pe insulele Cayman. A fredonat puțin din “La Bamba” și n-a fost rau deloc, incheind…

- Preferatul lui Alice, la #instalove, este astazi Martin Garrix. “Cel mai bun lucru pe care il poate face Martin Garrix, atunci cand pleaca in vacanța, e sa faca poze, pe care sa ni le arate și noua. Problema e ca nu știm daca dj-ul este in vacanța sau se bucura de imprejurimile in care a... View Article

- Inimioara lui Alice la #instalove merge azi la un #superbaiat. “Un super baiat ce am gasit pe Instagram! Deși mama natura nu l-a inzestrat cu astfel de calitați, știe sa dea cu mopul sau cu matura prin casa. Daca iubitul tau nu spala vasele, nu da cu aspiratorul, nu sterge praful și nici nu gatește,...…

- Fana Reese Witherspoon, Alice a lasat o inimioara pe contul ei de Instagram. De ce? “Sunt ca doua picaturi de apa șinu sunt gemene. Blonde, ochi albaștri, frumoase și celebre. Care-i mama, care-i fiica? Rees radiaza alaturi de fiica sa Ava, care s-a facut cat ea de mare. E o copie fidela! Trasa la indigo.”...…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Alexandra Stan! Probabil ca ati mai auzit printre urarile de la inceput de an si: “Va doresc ca vietile voastre sa fie la fel precum le afisati pe retelele de socializare!” Alexandra Stan este cel mai exotic personaj de la noi din tara si imi place…

- Inima lui Alice, pe Instagram, merge azi la fermecatoarea Camila Cabello. “Dupa ultimele doua zile petrecute pe Instagram, am senzația ca sunt prietena cu toți artiștii care au chefuit și și-au ridicat premiile la Gala Grammy. Am inceput sa sesizez pana și așa-numitele “bisericuțe”. Am ințeles care…

- Cardi B a devenit hypercunoscuta datorita piesei “Bodak Yellow” și continua sa se faca din ce in ce mai remarcata. Celebrul cantareț Bono i-a oferit acesteia o scrisoare in care o lauda pentru performanțe și nivelul la care s-a ridicat. Cantareața in varsta de 25 de ani și-a postat reacția pe Instagram…

- Pentru efortul, seriozitatea, dar si posteriorul bine lucrat, inimioara lui Alice, pe instagram, a mers azi la Bebe Rexha! Cum s-a pregatit Bebe Rexha de gala premiilor Grammy? Transpirand! Si executand celebrele exercitii pentru fesieri! Da, si asa cum ne-a rugat, am facut abstractia de gaurica din…

- Inima lui Alice, pe instagram, merge astazi la John Mayer pentru poza #tbd cu Alicia Keys si pentru mesajul postat de ziua artistei! It’s a #tbd AND an HBD! Happy Birthday @aliciakeys. Here’s us on 6/12/07. Over a decade ago. “Life ain’t short but it sure is small,” and I get peace from knowing you...…

- Inimioara lui Alice, pe instagram, merge astazi la actrita Meryl Streep! “Actrita americana Meryl Streep, care apare foarte rar in productii de televiziune, va juca alaturi de Nicole Kidman si Reese Witherspoon in cel de-al doilea sezon al serialului “Big Little Lies“”. Actrita a fost nominalizata la…

- Astazi, in zi de sarbatoare, inima lui Alice, pe Instagram, merge la Rita Ora si Bebe Rexha! “Coincidenta sau nu, dar astazi s-a produs un fel de “unire”si pe instagram. Unirea celor doua blonde, celebre, tinere, frumoase si talentate. #Instalove pentru o apropiere senzuala, cum nu am mai vazut demult,…

- Inimioara lui Alice, pe instagram, merge astazi la fermecatoarea Jessica Biel: “Mai tineti minte serialul 7th Heaven? L-am urmarit cu sufletul la gura, episod cu episod. M-am intors in timp, cu poza de mai jos, intr-o perioada frumoasa. La multi ani, Beverley Mitchell si multumesc, Jessica Biel!” Happy…

- Unde credeti ca merge inima lui Alice, ozidevara pe Insta, la inceput de saptamana? Evident, undeva unde e cald! Steven Tyler, vocalistul trupei Aerosmith, i-a furat inima colegei Alice! “Las aici o poza care nu are nevoie de multe cuvinte! In schimb, domnul din imagine, trebuie spus, care parte de…

- Inima lui Alice, pe Insta, merge astazi la Sam Asghari! “Am gasit barbatul frumos, desi nu prea mi se invarte limba in gura sa complimentez in acest fel un barbat, dar asa este! Si frumos, si luat, norocoasa fiind nimeni alta decat Britney Spears!” When Cold water and coffee ☕️ doesn’t help with waking…

- Alex Pall, unul dintre componenții trupei The Chainsmokers, a fost surprins de iubita lui, Tori Woodward, ca o inșela. Ea a postat pe Instagram un filmuleț care-l arata pe DJ sarutandu-se cu o alta femeie. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere. Clipul postat de Tori Woodward a fost…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la Andreea Esca: ” O prezenta ireprosabile la televizor, o femeie plina de viata, haioasa, prietenoasa, mereu gata sa te ajute cu ceva daca ii ceri, sa-ti raspunda daca o intrebi . Trebuie sa recunosc ca imi vine sa intorc capul dupa ea, cand ne intalnim…

- Miley Cyrus pregatește cele mai speciale și romantice surprize cand vine vorba de iubitul sau Liam Hemsworth. Cu ocazia zilei sale de naștere (Liam a implinit 28 de ani), Miley i-a pregatit un colaj cu selfie-uri de-ale cuplului, pe care l-a postat pe Instagram impreuna cu textul: “La mulți ani celui…

- Astazi, inima lui Alice, pe Insta, a mers la un makeup artist exceptional, Anar Agakishiev. “Cu mana pe inima, jur ca nu am mai vazut un before/after ca acesta, pana acum! Si nu e singurul. Sute de femei au trait o experienta unica. Arunca un ochi pe acest cont!” Dear friend, @drcahidshahbazov , I made...…

- La varsta de 25 de ani, Demi Lovato nu se ferește sa posteze pe contul de Instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Astazi, inimioara lui Alice, pe Instagram, a plecat undeva, intr-un colt de Rai, daca cumva si acolo exista iarna: “Acum ca a nins ca lumea si in Romania, nu doar in Miami, va propun sa admiram natura, dincolo de hotarele tarii, asa cum niciun creier, amortit de frig la – 5 grade, n-ar putea conceape...…

- Demi Lovato este una dintre artistele care nu s-au ferit in ultimii ani sa dezvaluie mai mult decat era nevoie din corp. Pe contul ei de Instagram, artista are numeroase poze in ipostaze provocatoare și imbracata sumar. “Postez fotografii #nophotoshop pentru ca sunt mandra sa-mi arat corpul așa cum…

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Astazi #instalove e pentru Richard Branson! Colega Alice i-a lasat o inimioara pe Instagram la poza de mai jos , sustinand la microfon ca a avut suficiente motive sa faca asta. My mum has always inspired me to try new things and to never be afraid of what comes next. If I wasn’t pulling my weight...…

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…