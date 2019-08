Instalatorii validaţi în Programul "Casa Verde Fotovoltaice" pot semna contractele de participare începând din 2 septembrie In acest sens, institutia a publicat pe site-ul propriu modelul de contract, precum si programarea pe baza careia instalatorii validati trebuie sa se prezinte la sediul AFM in intervalul mentionat pentru a semna contractele de participare in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.



"In vederea semnarii contractelor, reprezentantul legal al instalatorului validat se va prezenta la sediul AFM cu actul de identitate valabil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

