Instalator fals, hoț de ”meserie”. Mai mulți piteșteni au fost furați Instalator fals, hoț de ”meserie”. Mai mulți piteșteni au fost furați. Polițiștii Secției 3 de Poliție Pitești au identificat un barbat, de 50 de ani, din Tg. Jiu, banuit de mai multe infracțiuni de furt și inșelaciune. Acesta este banuit ca, sub pretextul ca este instalator, ar fi patruns in domiciliile nai multor persoane din Pitești și, profitand de neatenția acestora le-ar fi sustras sume de bani. Barbatul a fost condus la sediul Secției 3 pentru audieri Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

