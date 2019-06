Stiri pe aceeasi tema

- Șeful serviciului online Instagram, Adam Mosseri, a informat ca platforma vrea sa introduca noi funcții pentru cumparaturi, precum achiziționarea produselor fara a parasi aplicația și adaugarea unui "coș de cumparaturi", scrie Mediafax, citând Financial Times. Acesta a declarat…

- Daca ai luat vreodata in calcul ideea achizitionarii unui smartwatch, dar nu te-ai hotarat pana acum, cu siguranta vei lua decizia cea buna dupa ce descoperi care sunt principalele avantaje aduse. Aceste gadgeturi sunt tot mai populare, fiind usor de folosit si vin in completarea telefonului cu fel…

- Andreea Esca a postat un mesaj destul de dur pe conturile de socializare dupa ce o informație falsa despre ea a aparut in mediul online. Andreea Esca este foarte deranjata de situație avand in vedere ca ii este folosita imaginea pentru a induce lumea in eroare. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a explicat…

- 763 de romani in varsta de 18 ani au fost selectați sa primeasca un permis de calatorie DiscoverEU. Ei vor avea posibilitatea de a calatori maximum 30 de zile intre 1 august 2019 și 31 ianuarie 2020. Aproximativ 20 000 de tineri din toata Europa au fost selectați in aceasta runda a programului. Aproape 95…

- Platforma media detinuta de Facebook lucreaza la noul proiect alaturi de serviciul de sprijinire al tinerilor The Mix si organizatia de caritate Campaign Against Living Miserably (Calm). Instagram a lansat o revista online pentru a le oferi studentilor și elevilor sfaturi si sprijin pentru…

- Simona Gherghe se afla in concediul prenatal și așteapta cu drag venirea pe lume a celui de al doilea copil al sau. Dar prezentatoarea de televiziune iși ține la curent fanii cu ceea ce i se intampla pe parcursul sarcinii. Recent, ea a postat o imagine pe rețelele de socializare in care apare fara niciun…

- Facebook a decis sa interzica pe platformele sale, inclusiv Instagram, continuturile de sustinere a 'nationalismului alb' si 'separatismului alb' , explicand ca aceste concepte sunt 'profund legate' de grupurile organizate care promoveaza ura, scrie agerpres.ro.