Instagram va pune la dispoziție noi instrumente împotriva cazurilor de bullying Instagram susține ca noul instrument împotriva harțuirii online, care forțeaza utilizatorii sa se gândeasca de doua ori înainte de a posta un mesaj, ar putea ajuta la diminuarea abuzurilor care apar pe platforma, scrie BBC News.



De asemenea, în scurt timp va fi pusa la dispoziție o opțiune care va permite victimelor sa restriționeze interacțiunile cu agresorii.



Instagram se afla sub presiune sa rezolve situațiile de bullying care apar pe platforma sa, dupa unele cazuri de acest fel care au fost în atenția presei, precum cel al adolescentei britanice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actuala conducere a PSD încearca, vineri, la ședința CEX al partidului programata la prânz pentru validarea candidaturilor depuse pentru Congresul de sâmbata, sa bareze drumul oamenilor lui Liviu Dragnea catre reîntoarcerea la putere. Surse din conducerea PSD au explicat…

- Instagram vrea sa introduca noi funcții pentru cumparaturi, precum achiziționarea produselor fara a parasi aplicația și adaugarea unui coș de cumparaturi, a anunțat șeful serviciului online, Adam Mosseri. Potrivit Financial Times, scopul lui Mosseri este de a „conecta punctele” intre cumparatori, vanzatori…

- Șeful serviciului online Instagram, Adam Mosseri, a informat ca platforma vrea sa introduca noi funcții pentru cumparaturi, precum achiziționarea produselor fara a parasi aplicația și adaugarea unui "coș de cumparaturi", scrie Mediafax, citând Financial Times. Acesta a declarat…

- Marius Marosan (36 de ani) este stabilit in Irlanda din anul 2008. In ziua alegerilor europarlamentare si pentru referendum a fost operator tableta in comisia din cadrul sectiei de votare din Blanchardstown. Nemultumit de faptul ca foarte multi romani nu au reusit sa voteze, a trimis mai multe sesizari…

- Anul trecut, fanii din intreaga lume au vazut-o pe cantareața israeliana Netta Barzilai ridicand trofeul Eurovision Song Contest, ea devenind caștigatoarea celui mai mare eveniment muzical live din lume. Acesta a reprezentat un moment care a declanșat conversații intense pe Facebook, intre grupurile…

- Intr-o scrisoare catre președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se afla in posesia redacției SPIEGEL, Krichbaum critica guvernul și parlamentul de la București. De la alegerile din 2016, ei „au lucrat in mod sistematic pentru a impiedica lupta foarte necesara impotriva corupției și…

- ''Moșteanu: Domnul Barna a lucrat cu Fonduri Europene, care sunt bani publici. Daca Ministerul de Interne a facut o licitație și firma la care Dan Barna era acționar, a caștigat, nu este nimic grav. Și-a respectat caietul de sarcini, este totul in regula. Sunt niște acuzații, niște jumatați de adevar.…

- Oamenii de stiinta canadieni si israelieni au gasit un nou mod de lupta impotriva cancerului. Mai exact, au creat asa-numite molecule-momeala, care atrag proteinele ce hranesc celulele canceroase. Testele au fost efectuate pe mai multi soareci de laborator, iar rezultatele s-au dovedit promitatoare.…