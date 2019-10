Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a lansat joi Threads, o aplicatie de mesagerie care permite utilizatorilor sa trimita fotografii si inregistrari video catre prietenii apropiati, aflati pe o lista definita, de pe Instagram, relateaza vineri AFP. Acest nou serviciu oferit de gigantul retelelor de socializare se afla in concurenta…

- (P) 5 tool-uri utile pentru orice firma Cand deții o companie sau lucrezi, alaturi de parteneri, intr-un start-up, gestionarea intregii firme poate reprezenta o provocare majora. Tu ești responsabil atat pentru sarcinile punctuale, specifice activitații, dar și pentru sarcinile administrative. Facturi,…

- Un barbat care a spus ca ar fi din Costa Rica, a plimbat doua femei in lesa pe strazile din Timișoara, sub privirile ingrozite ale oamenilor, scriu jurnaliștii de al Evenimentul Zilei. Mai multe imagini care infațișeaza un barbat mergand prin centrul Timisoarei cu doua femei in lesa au starnit controverse…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca nu a fost nimic ilegal sau imoral prin faptul ca si-a luat copiii cu el pentru a se plimba cu salupa care apartine Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Toader, care este rector al Universitatii Cuza, a dezvaluit ca pozele care au starnit…

- Cercetatorii Kaspersky au identificat o aplicatie falsa, care este conceputa pentru a pacali utilizatorii sa creada ca este versiunea certificata de FaceApp, dar infecteaza dispozitivele victimelor cu un modul adware numit MobiDash. Odata ce aplicatia este descarcata din surse neoficiale si…