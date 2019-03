Instagram și-a revenit, Facebook rămâne inaccesibil pentru unii utilizatori Instagram și-a revenit dupa ce a fost oprita parțiala pentru mai multe ore, au anunțat pe Twitter reprezentanții platformei de socializare. Facebook, însa, care deține și Instagram, ramâne inaccesibil pentru unii utilizatori de pe tot globul, potrivit Reuters.

Facebook sufera cea mai grava întrerupere din istorie, serviciile cheie fiind indisponibile pentru utilizatori la nivel global timp de mai multe ore miercuri. Utilizatori din întreaga lume s-au confruntat cu dificultați în a accesa popularele aplicații Instagram, WhatsApp și Facebook, toate fiind deținute… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

