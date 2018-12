Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram și YouTube, pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obținut de The Washington Post.Cotidianul The Washington…

- Senatul american va publica in aceasta saptamana un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din...

- Senatul american va publica in aceasta saptamana un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, relateaza duminica Washington Post, potrivit agerpres.ro.

- Dansatorul ucrainean de balet Serghei Polunin a obținut cetațenia rusa, motiv cu care s-a laudat pe Instagram. „Rusia a fost întotdeauna pentru mine binele, sunt foarte fericit sa devin cetațean al Rusiei și sa ma opun oamenilor rai și necinstiți care creeaza revoluții în…

- Autoritațile din SUA au anunțat vineri prima inculpare pentru ingerința in algerile legislative americane din 6 noiembrie, fiind vorba despre o femeie din Rusia suspectata ca a finanțat o campanie de propaganda pe rețelele de socializare, scrie AFP.

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat ca suspenda relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol dupa ce Patriarhul Bartolomeu i-a dat semne ca va accepta autocefalia Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, adica independenta canonica a Kievului si iesirea sa de sub influenta Moscovei.