- Instagram e picat in toata lumea. Niciun utilizator nu-si mai poate accesa profilul in acest moment. Problemele au aparut incepand cu ora 10:00, ora Romaniei. Nici versiunea de mobil nici cea de web a aplicatiei nu functioneaza, mesajul pentru web pe care il primesc utiliztorii fiind “server error 5XX”.…

- Facebook a anuntat luni ca Adam Mosseri, vicepresedintele pentru managementul de produs al Instagram, va prelua conducerea companiei, in urma demisiei neasteptate a co-fondatorilor acesteia, Kevin Systrom si Mike Krieger, de saptamana trecuta, transmite CNBC, potrivit adevarul.ro.

- Kevin Systrom si Mike Krieger, co-fondatorii Instagram, si-au dat demisia din functiile detinute in cadrul Facebook, transmite News.ro . Systrom si Krieger si-au anuntat demisiile prin intermediul unui post pe blogul Instagram. Cei doi nu au oferit un motiv oficial pentru plecare, limitandu-se in a…

- In loc sa foloseasca GPS, date mobile sau o conexiune wireless pentru localizare, Facebook vrea sa realizeze un sistem de ghidare in care utilizatorul este indrumat de inteligenta artificiala. Divizia de cercetare specializata in tehnici de inteligenta artificiala a Facebook, impreuna cu cercetatorii…

- Robotii industriali si invatarea automata se afla in topul preferintelor companiilor care aleg sa implementeze inteligenta artificiala (AI) in activitatea lor, arata un studiu efectuat de compania de consultanța Deloitte (mediafax).Dintre cele 250 de companii care au luat parte la studiu,…

