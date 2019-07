Instagram BLOCHEAZĂ HĂRTUITORII - Măsuri în PREMIERĂ anunțate de rețeaua de socializare Instagram a anuntat luni introducerea de noi instrumente de lupta impotriva hartuirii online, in incercarea de a asigura un "mediu sigur" pentru utilizatorii sai, relateaza marti AFP. Printre aceste noi dispozitive se numara un avertisment, generat de un software de inteligenta artificiala, care va fi trimis persoanelor care intentioneaza sa publice remarci injurioase pe reteaua de socializare, conform Agerpres. Citește și: ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - Ploua zi de zi, scapam temporar de canicula "Aceasta interventie le ofera oamenilor posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

