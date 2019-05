Instagram a lansat o revista online pentru a le oferi studentilor sfaturi si sprijin pentru gestionarea stresului in timpul sesiunilor de examene, relateaza joi Press Association.



Revista online, numita #GramFam, ofera informatii si sfaturi de la o serie de celebritati si influenceri, intre care actrita Jameela Jamil si Dr Alex George, star al emisiunii Love Island.

Welcome to #GramFam LIVE! Hosted by KISS FM's @thisistomgreen. CALM, @TheMixUK and Instagram have teamed up once again to bring you the STUDY STRESS SPECIAL. This time we're…