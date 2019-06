Instabilitate accentuată ! Avertizare meteo de vijelii și grindină ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 iunie, ora 01 – 28 iunie, ora 06 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in Banat, local in Muntenia și in zona Carpaților Meridionali și de Curbura, vor fi perioade cuinstabilitate atmosferica […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

