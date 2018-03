Stiri pe aceeasi tema

- In lipsa utilitatilor, a scolilor si a transportului public, oamenii se vad aruncati la capatul civilizatiei. Primarii nu au avut un plan unitar de dezvoltare, asa ca fiecare a construit unde si cum a vrut. Citiți ce se intampla, de pilda, in orasul Bragadiru dintr-un material realizat in cadrul campaniei…

- Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele Ilfov si Dambovita. Duminica, in Bucuresti si in douasprezece judete din sudul tarii a fost cod portocaliu de polei. Din…

- Se circula cu dificultate, duminica, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri pe ora, potrivit Centrului Infotrafic.

- Primaria Capitalei anunta ca a demarat o actiune de inventariere a gropilor de pe strazile din Bucuresti, acestea urmand sa fie asfaltate provizoriu pana cand vremea va permite efectuarea lucrarilor de refacere a carosabilului.

- "Incepe a doua și cea mai importanta parte a campionatului. Suntem bucuroși ca l-am adus pe Leo Grozavu, care a reușit... The post Radu Birlica nu vrea arbitri din București in meciurile cu echipele din Capitala sau din Ilfov appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- ndemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In ianuarie, au beneficiat de acest…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Traficul rutier pe DN 51 si pe DN 5A a fost inchis din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea. Raman inchise si DN 41, DN 65A si DN 65E, precum si Autostrada Soarelui, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit CNAIR, s-a inchis circulatia…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Un grup infractional organizat, specializat in falsificarea de bani, cu ramificatii in trei judete si Capitala, a fost destructurat, marti, in urma unor perchezitii efectuate de poplitisti in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu.

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la…

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Mii de oameni vor ramane, joi, fara curent electric in mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu, deoarece E-Distribuție Muntenia a anunțat ca intrerupe alimentarea cu energie electrica pentru a face lucrari de revizie și reparație.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, la Palatul Cotroceni, despre protestele de sambata din București și din țara, la care au participat aproximativ 70.000 de romani. ”Acești oameni sunt de admirat! Sper sa se fi ințeles și acolo unde trebuie sa se ințeleaga, ca au aratat foarte clar ca iși…

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au…

- Pe rețelele de socializare circula intens imagini cu un jandarm care lovește cu pumnul un batran. S-a intamplat sambata, la protestele din Capitala, din Piața Universitații. Jandarmeria susține ca angajatul MAI și-ar fi pierdut cumpatul, sub presiunea mulțimii. UPDATE. Jandarmul a fost identificat.…

- Un incident violent a avut loc la protestul de sâmbata seara, de la București, unde un jandarm a fost filmat în timp ce lovește mai mulți protestatari.Un jandarm a fost surprins lovind mai mulți oameni care se apropiau de gardul de la Piata Universitatii. Deși colegii…

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Ecaterina Andronescu, despre protestele din 20 ianuarie. Ecaterina Andronescu, senatoare și vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PSD), a precizat la un post de televiziune, legat de protestele din seara zilei de sambata, 20 ianuarie, ca daca ele transmit un mesaj in exterior ca Romania este…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- Zeci de mii de oameni din toata tara au protestat, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la…

- Zeci de mii de oameni din toata tara protesteaza, sambata seara, fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au plecat in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- "Am fact de ieri recomandari celor care intentioneaza sa participe la protest, sa o faca pasnic, civilizat, sa comunice cu personalul nostru, sa respecte indicatiile facute de colegii mei. Ne vom asigura ca nu vor fi probleme care sa afecteze siguranta cetatenilor", a spus Georgian Enache, potrivit…

- Mai multe grupuri de protestatari din tara au ajuns sambata la Bucuresti pentru a participa la protestul „Romania spune nu coruptiei. Toti pentru justitie”, care a fost anuntat incepand cu ora 18,00 in Piata Universitatii. Potrivit Agerpres, in Capitala au ajuns si clujenii care au pornit pe jos,…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat Grupul a ajuns vinera seara la Otopeni,…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Se anunta un protest masiv in aceasta seara in Piata Universitatii din Capitala. Mii de oameni din tara li se alatura protestatarilor din Bucuresti pentru a incerca sa stopeze legile justitiei votate deja in Parlament. La aceasta ora, sute de oameni sunt deja in Gara de Nord, acolo de unde vor pleca…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Sambata se anunța vreme inchisa in București. Conform meteoblue.com, maxima va fi de 5 grade, iar temperatura minima va fi de 1 grad. Deși nu va fi frig, va ploua. Din a doua parte a zilei de sambata, 20 ianuarie, aria precipitațiilor se va extinde in sud și sud-est; in Muntenia și in Dobrogea…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Un protest de amploare este programat sambata in București. Oamenii sunt așteptați in Piata Universitatii, apoi urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA). News.ro…

- Protestatarii din Cluj care au plecat, acum o saptamana, pe jos, spre București, ca sa participe la protestul anunțat pentru 20 ianuarie, au parcurs deja mai bine de trei sferturi din distanta dintre cele doua orase. In aceasta seara, oamenii au ajuns la Comarnic, adica sunt la putin peste 100 de kilometri…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- E-Distributie Muntenia a anunțat ca va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. Iata ce zone vor fi afectate.