- AFIR a marcat cei 18 ani de exitenta alaturi de beneficiarii fondurilor europene. Astfel, Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 6 NORD VEST- Satu Mare, a organizat la sfarsitul saptamanii la Satu Mare simpozionul regional „Dezvotarea durabila a mediului rural”. Cu acest prilej,…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat, in aceasta dimineața, impreuna cu directorul general al RNP Romsilva, Gheorghe Mihailescu, la sedinta Consiliului de Conducere a Federatiei Sindicatelor din Silvicultura „Silva”. Evenimentul a fost gazduit de RNP Romsilva. Va prezentam, mai jos,…

- Ministerul Apelor și Padurilor a elaborat proiectul unui ordin de ministru care prevede defrișarea a 50 hectare de padure pentru exploatarea aurifera Certej. Informația a fost distribuita joi pe pagina de Facebook a asociației de mediu Agent Green. Ordinul de ministru poate fi consultat aici. In urma…

- Ministerul Apelor și Padurilor a organizat, la sfarșitul lunii octombrie, o acțiune de verificare in județul Maramureș a starii tehnice și funcționale a construcțiilor tehnice cu rol de aparare impotriva inundațiilor. Acțiunea a fost coordonata de catre directorul SGA Maramureș, Ciprian Codreanu in…

- Administratia Nationala „Apele Romane”, institutie aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, a propus prin Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, amenajarea raului Viseu, in aval de confluenta cu raul Vaser, in localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures. Obiectivul de investitii, a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca a trimis Corpul de control pentru a identifica obstacolele care blocheaza demararea constructiei tronsonului de autostrada dintre Pitesti si Sibiu. "Este adevărat, una dintre probleme este (...) infrastructura, am discutat despre autostrada Piteşti-Sibiu.…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, de la ora 18, pe teren propriu, formația Odorheiu Secuiesc. Partida de pe Stadionul Municipal Dej conteaza pentru prima etapa a noului sezon competițional. Toate echipele din judetul Cluj au fost repartizate in seria a V-a, alaturi de formatii…