Inspectorul Pro: Cum ajungem să consumăm pește contaminat cu metale grele, pe care alte țări îl refuză Pe mesele noastre ajunge pește din import, pe care alte țari refuza sa il manance. 90% din ce consumam vine de afara. Si mai grav e faptul ca mult pește intra in tara neverificat, deși a fost prins in ape poluate, contaminate cu metale grele. Asta în timp ce industria noastră a fost trasă la mal, vapoarele de pescuit vândute pe nimic şi întreprinderile piscicole restrânse de la un an la altul. Urmăriţi o anchetă realizată în cadrul campaniei Inspectorul Pro. Anul trecut, am mâncat 81.000 de tone de peşte din alte ţări.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

