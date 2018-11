Stiri pe aceeasi tema

- O instanța de Contencios Administrativ a Tribunalului Buzau a suspendat hotararea de consiliu local care interzice, cu anumite excepții, circulația autovehiculelor in Parcul Crang, masura pusa in aplicare de municipalitate in urma cu o saptamana prin instalarea de bariere la capetele aleilor care pornesc…

- Declaratie publica fara precedent a primarului Constantin Toma, la inaugurarea unei investitii locale in valoare de peste 1,5 milioane de euro. Acesta a vorbit despre necesitatea dezvoltarii municipiului pe cele patru paliere – economic, social, educational si cultural – in asa fel incat Buzaul sa devina,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, au identificat un barbat din judetul Arges, care era condamnat la inchisoare pentru savarsirea infractiunii de jaf armat. Barbatul a fost predat autoritatilor competente.

- Vecinii au marturisit ca au fost alertati de urlete chiar cu puțin inainte ca Gareth Atkinson (25 de ani) sa fie gasit mort. "Ieși afara, o sa te ucid!", au fost strigatele care le-au tulburat linistea. Allison a fost gasit injunghiat de 40 de ori in gat. Potrivit BBC, cei doi s-ar fi certat…

- Ancheta finalizata cu trimiterea in judecata prin rechizitoriu a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Magistrații au trimis in judecata un agent principal de poliție acuzat ca ar fi luat mita de la un șofer prins ca circula cu viteza prea mare. Omul legii a fost prins de procurori…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Maramureș, condamnat la inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda. Astazi, 11 octombrie, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Noroc cu carul pentru un batran de 79 de ani din Buzau. Acesta se afla in aceasta dimineața in fața Salii Sporturilor cand un individ i-a smuls borseta cu bani și acte pe care o avea sub braț și a fugit. Un ofițer de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzau, aflat in zona pentru alte […] Articolul…

- Un polițist din Iași a refuzat șpaga de șase ori, ultima data in urma cu cateva zile. Agentul de poliție incoruptibil a sesizat ultima tentativa de a fi mituit, iar procurorii au facut un flagrant și l-au prins pe cel care ii oferea șpaga ca sa-l faca scapat. Un șofer prins in trafic fara permis și…