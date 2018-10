Stiri pe aceeasi tema

- In data de 03.09.2018, cu ocazia unui control asupra pasagerilor unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, inspectorii Directiei Regionale Vamale Bucuresti au descoperit un numar de 161 diverse bijuterii din metal galben, marcate, in greutate de aproximativ 480 grame. Controlul s a efectuat la Punctul…

- Un tanar care intenționa sa intre pe teritoriul Romaniei prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret la volanul unui Volkswagen a ramas fara mașina și s-a ales cu o amenda substanțiala, dupa ce echipa de control din Punct a descoperit ca era in neregula. Potrivit celor afirmate de ofițerul ...

- Al 12-lea judet afectat de pesta porcina Judetul Giurgiu se afla sub cod rosu de atentionare privind posibilitatea aparitiei pestei porcine africane, autoritatile luand o serie de masuri pentru prevenirea acesteia, conform directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA)…

- Tirurile care asteapta iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza marti o coada de aproximativ trei kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu, iar timpul de asteptare este de aproximativ 50 de minute, potrivit site-ului Politiei de Frontiera.…

- O prima captura de tigari a fost realizata in urma unui control in trafic pe DN 18, localitatii Viseu de Sus cand echipajul politiei de frontiera a constatat ca in mai multe spatii special amenajate sub roata de rezerva, in podul pedalier si in bara de protectie fata si spate, erau ascunse 3.920…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Calafat au fost sesizati in data de 1 august cu privire la faptul ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, a fost depistat un cetatean bulgar de 38 de ani, din Plovdiv – Bulgaria, ...

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca KIA Sorento cautat pentru confiscare de autoritatile germane din aceeasi zi. In data de 31.07.2018, in jurul orei 21.10, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitatile…

- Judetul Giurgiu se afla sub cod rosu de atentionare privind posibilitatea aparitiei pestei porcine africane, autoritatile luand o serie de masuri pentru prevenirea acesteia, conform directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. „Judetul Giurgiu…