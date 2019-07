Inspectorii de muncă din Vrancea au constatat creşterea fenomenului de subdeclarare a muncii salariaţilor "Inspectorii de munca au constatat o tendinta de crestere a fenomenului de subdeclarare a muncii in sensul nepontarii tuturor orelor lucrate de salariati, sustragandu-se astfel fiscalizarii muncii prin neplata contributiilor datorate. Munca nedeclarata constituie un fenomen extrem de nociv, datorita consecintelor sociale si economice pe care le produce. Astfel, persoana care presteaza munca nedeclarata este lipsita de protectie sociala, angajatorul este lipsit de posibilitatea legala de a responsabiliza lucratorul pentru eventualele pagube produse de acesta, iar fondurile sociale, bugetul de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

