Stiri pe aceeasi tema

- Din dispoziția lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, ANAF a restituit, in perioada 3-5 iunie, in județul Maramureș, suma de 7.647.486 lei catre 2.877 contribuabili romani, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre aceștia in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 ianuarie 2017. Demersul Ministerului…

- In doua zile, ANAF a restituit proprietarilor de mașini taxele auto platite, in valoare de 700 de milioane de lei. Operațiunea nu s-a incheiat inca iar fiscul promite „pana la restituirea ultimului leu datorat contribuabililor romani, care au achitat taxe auto” se arata intr-un comunicat al ANAF. ANAF…

- ANAF a restituit in perioada 3 – 5 iunie 2019, la nivel national, suma de 700 milioane de lei catre 420.000 de contribuabili, suma ce reprezinta taxe auto achitate de catre acestia in perioada 1 ianuarie 2007 – 31 ianuarie 2017. Demersul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare…

- Controalele derulate de inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si cei ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra loturilor de legume si fructe provenite din import sau comert intracomunitar au dus la aplicarea unor sanctiuni…

- Inspectorii ANSVSA au verificat activitatea firmelor care activeaza in fabricarea produselor de morarit, a painii si produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a bauturilor racoritoare si alcoolice, precum si unitati de depozitare - alimentare, seminte, legume fructe. Controalele…

- Inspectorii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi de 1,22 milioane de lei, in urma controalelor efectuate in perioada 1 - 12 aprilie privind respectarea prevederilor legale la comercializarea articolelor de incaltaminte. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Pe durata controalelor derulate in intervalul mentionat au fost depistate 814 persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 99 fiind din judetul Arad, 62 din judetul Arges si 59 din judetul Bihor. Potrivit sursei citate, in domeniul relatiilor de munca au fost efectuate 6.396 de controale,…

- Inspectorii antifrauda fiscala au verificat in perioada 15 martie - 11 aprilie modul in care 3.339 de firme din toata tara au respectat prevederile legale referitoare la dotarea si utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,…