Un anunț ce-l corecteaza pe cel inițial, din 27 decembrie, a fost publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Judetean (ISJ) Neamț, imediat dupa vacanța de anul nou. Erata postata pe 3 ianuarie 2019, prima zi de activitate la inspectorat, din acest an, oficializeaza faptul ca sunt doua posturi vacante la Departamentul economic al ISJ Neamț. In primul anunț, publicat pe site in 27 decembrie, se menționeaza scoaterea la concurs doar a unui singur post. “Inițial, a fost scos la concurs doar un post la contabilitate. Dar am primit de la Ministerul Educației Naționale doua posturi la contabilitate și…