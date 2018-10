Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Alba s-a facut de rusine pe Facebook, de Ziua Profesorului. Institutia a dorit sa promoveze Ziua Educatiei dar a cazut in plasa reglulilor gramaticale. De doua ori, in postare apar expresiile: „pentru a sarbatorii” si „in zii de sarbatoare”, cu cate un „i” in plus. „La multi ani!!!…

- „La multi ani!!! De ziua Educatiei, ne-am adunat cu mic cu mare la Casa de Cultura Alba Iulia, pentru a sarbatorii cadrele didactice ale judetului nostru, intr-un spectacol care face parte din Proiectului finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Copilaria Uneste Romania!!! Multumim…

- Recent s-a anuntat ideea unui proiect turistic unic in judetul Bistrita-Nasaud, proiect care ar putea sa se realizeze, datorita Asociatiei culturale „Bistrita Medievala”, cu sprijinul unor parteneri publici si privati. Este vorba mai precis de realizarea in judetul Bistrita-Nasaud a unui sat medieval,…

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 28-a editii a Festivalului National de Teatru se vor pune in vanzare online pe https://www.mystage.ro/fnt incepand de miercuri 26 septembrie, ora 22:00 și la casa de bilete centralizata a Teatrului National „I.L. Caragiale“ din Bucuresti (unde contravaloarea…

- In Anul Centenarului, in județul Satu Mare demareaza proiectul „Reabilitarea mormintelor și a operelor comemorative de razboi din județul Satu Mare”. Aproximativ 40 de monumente din mai multe localitați ale județului vor beneficia de un amplu proces de restaurare prin intermediul unui proiect finanțat…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale (MCIN), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), anunța ca au fost semnate contractele de finanțare a doua proiecte in valoare totala de peste 56...

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a anuntat miercuri ca au fost semnate contractele de finantare a doua proiecte in valoare totala de peste 56 milioane de lei – „E-cultura: Biblioteca digitala a Romaniei” si „Monumente istorice – planificare strategica si politici publice optimizate”.…