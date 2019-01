Inspectoratul Şcolar Bucureşti: Absenteism ridicat la grădiniţe de teama gripei Ea a spus ca, cel mai probabil, parintii au decis sa nu duca la gradinita copiii pentru a-i proteja in contextul raspandirii gripei. "Din datele pe care le avem in fata, respectiv absenteism pe unitati de invatamant, sectoare rezulta un procent ridicat de absente la gradinite, dar acest procent nu este justificat prin cazurile confirmate de gripa. Inseamna ca parintii au luat mai ales la gradinite decizia a ii tine acasa", a precizat Manea. Ea a afirmat ca, din datele pe care le are, nu s-ar pune problema inchiderii vreunei scoli sau a unui liceu din cauza gripei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

