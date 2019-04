Inspectoratul Bucureşti anunţă ore de meditaţii la Română şi Matematică, în urma simulării Evaluării Naţionale Elevii de clasele a VII-a și a VIII-a vor face intre 2 și 4 ore de pregatire suplimentara saptamanala la Matematica și Romana, la școala, in București. In plus, profesorii le vor spune parinților lunar absențele copiilor atat de la aceste meditații, cat și de la orele de Romana și Matematica din timpul orarului normal. Masurile apar intr-un document publicat de Inspectoratul Școlar București, cu scopul de a-i pregati pe copii pentru Evaluarea Naționala 2019. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat un Plan de Masuri privind imbunatațirea rezultatelor la Evaluarea Naționala… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

