Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie.

- In luna martie activitatea in domeniul relațiilor de munca va viza in principal campaniile naționale transmise de Inspecția Muncii și campanii coordonate la nivel local de conducerea ITM Teleorman pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, pe domeniul de competența, in sfere cu incidența majora,…

- ITM Hunedoara a organizat la sediul sau din Deva, Aleea Muncii nr. 2, in data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificari legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor. La simpozion au participat reprezentantii ai angajatorilor care au fost intereseati de modificarile legislative.…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitați economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singura declarație – Declarația Unica – care cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și asigura simplificarea modului de…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,…

- In vederea diminuarii numarului de persoane ce desfasoara munca nedeclarata ITM Arges a efectuat un numar de 182 de controale in luna februarie. Astfel, la 26 de angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 57 de persoane. In urma acestor controale au fost aplicate 26 de amenzi,…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca încadrate în condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie înainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pâna acum a fost elaborata la începutul anilor…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul unei intalniri cu Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia. Potrivit…

- Acestea sunt cateva dintre masurile minimale pe care trebuie sa le asigure angajatorii pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber in perioadele cu temperaturi scazute. Masurile sunt cuprinse in OUG 99/2000. Este vorba despre temperaturi sub -20°C…

- Ministerul Muncii vrea sa comaseze agentiile guvernamentale aflate in subordinea sa, intr-o singura institutie. Este vorba despre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Inspectia Muncii, Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS),…

- Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat nu este decat o crestere brutala a fiscalitatii pe forta de munca, iar Guvernul refuza sa vada adevarata problema, respectiv OUG 79/2017, cea care a lansat haosul in sistemul fiscal si in cel de securitate sociala, sustin reprezentantii Blocului…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori de munca cu experienta in domeniul relatiilor…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.

- "Ati vorbit despre faptul ca as fi afirmat ca mediul privat fura statul roman. Exclus! Eu nu m-am exprimat niciodata asa. Eu am spus altceva, ca sunt angajatori care profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul si ca daca nu transfera cheltuiala totala…

- Dancila anunța ca Guvernul va corecta defecțiunile din legea salarizarii, legate de mamici și concediile medicale, in urmatoarea ședința a Executivului de saptamana aceasta. Premierul a precizat, luni, ca principalele elemente ale legii salarizarii unitare au fost atinse, prin aplicarea legii. ”Cele…

- Un proiect de act normativ va fi prezentat saptamana viitoare Mamele, bolnavii de cancer si cei care sunt in concedii medicale din diferite motive vor primi banii care li se cuvin, un proiect de act normativ urmand a fi prezentat saptamana viitoare, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen…

- "Proiectul de act normativ de saptamana viitoare prevede urmatorul lucru: cei care sunt in concediu medical sau cei care vor intra in astfel de concedii din motive obiective, daca vor fi diferente atunci se va plafona obligatia de plata la nivelul anului trecut. De la 1 ianuarie pana la aparitia…

- Condeferația sindicala “Cartel Alfa” solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in legatura cu modificarile Codului Fiscal, reglementari care au dus la situația diminuarii salariilor atat din sectorul bugetar, cat și din privat. Potrivit sindicatelor, Ordonanţa…

- Condeferația sindicala “Cartel Alfa” solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in legatura cu modificarile Codului Fiscal, reglementari care au dus la situația diminuarii salariilor atat din sectorul bugetar, cat și din privat. Potrivit sindicatelor, Ordonanţa…

- "Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei,…

- 'Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in…

- Guvernul Romaniei si-a respectat promisiunea de a oferi angajatorilor din industria IT o solutie functionala, astfel incat costurile acestora cu forta de munca sa nu creasca. Mai mult, Guvernul a scutit de impozit si salariatii din IT cu studii medii. Toate acestea arata ca Guvernul acorda prioritate…

- "Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- Pentru 50% dintre contractele de munca, cu norma intreaga sau parțiala, din sectorul privat au fost inregistrate deja modificarile in Revisal, in timp ce la stat a fost facuta majorarea doar pentru 30% dintre salarii, potrivit Profit.ro. Totodata, pentru aproape 50% din toate contractele…

- Alin Ignat, politicianul amendat de Garda Antifrauda a ANAF, critica in mod ipocrit reforma cu privire la contractele part-time Alin Ignat, patron de restaurant amendat de Garda Antifrauda și cosilier local PNL (PDL), nu rateaza niciun moment sa critice masurile fiscale legale, echitabile și corecte…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 596.559 de euro, adica 2.774.000 de lei. Au fost depistate 288 de persoane care lucrau la negru, dintre acestea 35 erau din judetul Arad, 32 din judetul…

- Munca la negru, la Cluj. Amenzi uriașe date de Inspecția Muncii Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- Aproape 300 de actori, coregrafi, cantareți și scriitori au inițiat o petiție pentru modificarea Codului Fiscal. Artiștii susțin ca nu vor depune declarația 600 și ca iși vor asuma riscurile. Printre semnatarii actului se numara actrita Dorina Chiriac, jurnalista Luiza Vasiliu, scriitorul Alex Tocilescu.…

- "In ceea ce priveste mediul privat, mentionam ca MMJS a emis mai multe acte normative care sa vina in sprijinul angajatilor si pentru a se evita situatia ca patronii sa profite de modificare Codului Fiscal pentru a diminua salariile nete. In primul rand, s-a dat posibilitatea angajatorilor sa faca…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca pana in acest moment, aproape jumatate din contractele de munca din mediul privat au fost modificate in Revisal si ca nu se asteapta la scaderi de salarii. „In ceea ce priveste mediul privat, mentionam…

- Firmele private au intrat in vizorul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a anuntat, marti, ca la nivelul fiecarui judet se vor constitui echipe formate din reprezentanti ai sindicatelor si ai Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) care sa descopere companiile care profita de modificarile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Ministerul Apelor și Padurilor (MAP) a luat act de acțiunile de protest organizate de salariații Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR), instituție aflata in coordonarea MAP. In urma analizarii revendicarilor, MAP considera ca acestea sunt, in buna parte, indreptațite, iar soluționarea acestora…

- Actrita Dorina Chiriac, care a implinit duminica 45 de ani, a publicat pe pagina de Facebook o scrisoare deschisa prin care cere Statului respingerea Codului Fiscal, sa nu fie obligata sa aleaga intre mancarea copilului si asigurarea lui medicala, sa nu o trateze ca pe un posibil evazionist fiscal.…

- Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 31 martie, au declarat surse pentru economica.net . Termenul pentru depunerea contributiei…

- Nu mai puțin de 187 de dosare au fost validate pentru cele 29 de posturi scoase la concurs de conducerea Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad. Cei mai mulți candidați, in speța 83, „se bat” pentru cele 12 joburi de la Blocul alimentar! In ultimele zile ale anului trecut, conducerea Spitalului…

- Agenții economici aradeni au umplut pana la refuz sala rectoratului UAV, acolo unde vineri, 19 ianuarie, s-a desfașurat prima intalnire din acest an cu inspectorii ITM Arad. Interesul crescut al angajatorilor a fost vizibil, chiar reprezentanții ITM Arad spunand ca nu se așteptau la un numar atat…

- care conduce la diminuarea veniturilor artistilor, jurnalistilor si a altor categorii profesionale Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizatie reprezentativa pentru sectorul Cultura si Mass-Media, solicita coalitiei aflate la putere, precum si premierului desemnat, Viorica Dancila,…

- Vesti noi despre pompierul disparut duminica seara. Din fericire informatiile sunt bune, barbatul a fost gasit in cursul zilei de joi, potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Inspectoratele teritoriale de munca verifica in aceste zile daca angajatorii s-au supus noii reguli de transfer al contribuțiilor catre angajați și derularea negocierilor pentru majorarea salariului brut, potrivit Romania TV. In caz contrar, amenzile pregatite sunt cuprinse intre 5.000 de lei și…

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari,…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari,…

- Ultimele modificari ale Codului Fiscal (OUG 79/2017), care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, au bulversat angajatorii, dar mai mult pe angajati. Daca majoritatea a inteles ca, incepand cu anul 2018, contributiile CAS si CASS nu se mai retin de la angajatori ci de la angajati, multi…

- Guvernul urmeaza sa discute, in ședința de joi, un memorandum pentgri acordarea unui ajutor de stat angajaților din industria IT, care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat. Astfel, potrivit unui comunicat remis presei, Executivul…

- Guvernul va discuta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018, au declarat…