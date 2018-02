Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat, joi, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara. An timpul raziilor, peste 500 de soferi au ramas fara permis, iar mai multe bunuri in valoare totala de peste 1 milion de lei au fost confiscate.

- Consiliul Concurentei a finalizat anul trecut 18 investigatii si a aplicat amenzi in valoare totala de 123 de milioane de lei (27,3 milioane de euro), cu 60% mai mult decat anul anterior, potrivit informatiilor publicate de institutie cu ocazia bilantului pe anul 2017, scrie Agerpres. 0 …

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Peste 11.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, fiind organizate peste 4.500 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere cu 266 de aparate radar. In acest interval de…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 4.947.086,23 lei aproximativ 1,1milioane euro trei companii pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei.Potrivit unui comunicat postat, ieri, pe…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Pana in 2030, Guvernul vrea sa finalizeze 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru…

- Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta daune pentru "onorariile avocatilor, indemnizatia ca presedinte ASF pentru perioada mandatului de cinci ani, din care a efectuat doar patru luni, si o mica parte ca daune morale materiale". Acesta a mai declarat ca a fost achitat in cele patru capete…

- Aproape 400 de soferi au ramas fara permis de conducere.In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2 milioane de lei. In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere.

- Inspectia Muncii a anuntat ca va face controale la firme pana in martie 2018 pentru a verifica daca sunt respectate conditiile de munca pentru perioadele cu temperaturi extreme. In aceste conditii, angajatorii trebuie sa stie ca au anumite obligatii fata de salariatii lor si ca pot primi amenzi serioase…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Potrivit comunicarilor Camerei pentru Comert si Industrie a Romaniei, in perioada 1.I-31.VIII.2017, agentii economici din Judetul Dambovita, conform au onorat contracte la export care au insumat 453,827 milioane euro, ceea ce echivaleaza cu o crestere cu 7% raportat la aceeasi perioada din 2016. In…

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- Consiliul Concurentei a anuntat ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) sase companii pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.Cea…

- Politistii au aplicat, miercuri, la nivel national, amenzi de aproape 1,8 milioane de lei pentru diferite nereguli depistate si au constatat peste 760 de infractiuni, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Agerpres.

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a luat masuri suplimentare in perioada trecerii dintre ani, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, pentru siguranta cetatenilor, peste 750 de politisti au actionat suplimentar…

- Aproape 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national la aproape 3.000 de evenimente, au aplicat peste 4.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat aproape 550 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 288 de permise de conducere si au fost retrase 77 de certificate…

- Inspectorii Directiei Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au aplicat comerciantilor, inainte de Craciun, peste cinci sute de amenzi in valoare totala de peste 560.000 de lei si au dispus interzicerea activitatii pentru 21 de unitati.

- Luna trecuta, inspectorii de munca suceveni au aplicat amenzi in valoare de 42.500 de lei, in urma verificarilor efectuate la operatorii de transport rutier. Printre altele, inspectorii au vrut sa afle daca sint respectate normele vizind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum…

- In perioada 23-26 decembrie, peste 150 de politisti din judetul Alba au actionat, zilnic, pentru mentinerea climatului de siguranta publica pe perioada Craciunului, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente negative deosebite, fapte grave, comise cu violenta si nici accidente rutiere in urma careia…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste…

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- Amenzi de aproape 2 milioane de lei și 300 de permise suspendate in 24 de ore – acesta este bilanțul de vineri al polițiștilor, dupa ce au desfașurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Polițiștii au intervenit la…

- Dorind sa impulsioneze cresterea economica in Transilvania, autoritatile austro-ungare au investit masiv in drumuri. Pentru a se asigura ca acestea nu sunt stricate, autoritatile imperiale de la Viena au venit cu o serie de reguli pentru populatie.

- Urmeaza o noua perioada de mercato incarcata pentru FCSB, iar Gigi Becali a inceput sa faca, din nou, listele penBecalitru transferuri. Miercuri seara, finantatorul vicecampioanei a dezvaluit ca exista interes din Turcia pentru Denis Alibec, planul pe care-l are cu eventualii bani castigati de pe…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie a acestui an, potrivit Bancii Naționale a Romaniei (BNR). „Datoria externa pe termen lung a insumat 69 559 milioane euro la 31 octombrie 2017 (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1 la suta…

- Ionuț Negoița, la Parchet. Finanțatorul clubului Dinamo este suspectat de bancruta frauduloasa. Ionuț Negoița a fost, miercuri, la Parchetul București. Finanțatorul clubului de fotbal Dinamo București a fost audiat de procurori intr-un caz in care este suspect de bancruta frauduloasa. Concret, procurorii…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- Inspectorii de munca au dat in numai cateva zile amenzi in valoare totala de circa 3,6 milioane de lei, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectia Muncii. "Inspectia Muncii a desfasurat,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a descoperit, intr-o luna, aproape 200 de cluburi, baruri si discoteci care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu in urma unor controale desfasurate la nivel national. Pentru neregulile constatate, pompierii au dat amenzi in valoare…

- Departamentul Supraveghere Piata al Registrului Auto Roman (RAR) a inchis peste 200 de service-uri care nu aveau autorizatie de functionare, masura fiind luata dupa un control facut de inspectorii Registrului la 655 de societati din toata tara, informeaza HotNews.ro, citand ...

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (IMP), controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a rascumparat in cinci sedinte de tranzactionare desfasurate in intervalul 27 noiembrie -1 decembrie, un pachet de 14.800 de actiuni la o valoare totala a tranzactiilor de 15.732 lei. …

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 34 de evenimente, au aplicat 93 de sancțiuni contraventionale si au constatat 4 infractiuni. Politistii vor actiona, in continuare, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente ce pot afecta linistea comunitatii. Potrivit IPJ Alba, in…

- Politistii au intervenit la aproape 5.000 de evenimente si au aplicat aproape 11.000 de sanctiuni contraventionale de Ziua Nationala a Romaniei si de Sarbatoarea Sfantului Andrei. Citeste si: S-A AFLAT! Unde a DISPARUT Dacian Ciolos de Ziua Nationala"De Ziua Nationala a Romaniei si…

- Inspecția Muncii, compartimentul de specialitate care funcționeaza in cadrul ministerului de resort, efectueaza periodic controale in teritoriu. Un raport recent arata ca inspectorii au constatat mai multe nereguli la unitațile verificate, aplicand amenzi in valoare de 408.731 de euro. Au fost depistate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent peste 935 de milioane de euro unui numar de 743.939 fermieri care au depus cerere unica de plata in sectorul vegetal si cel zootehnic, a anuntat, marti institutia de plati. Potrivit APIA, 644,57 milioane euro…

- In perioada 13-19.11.2017, politistii din judetul Alba au aplicat 781 de sanctiuni contravenționale si au depistat 312 de conducatori auto care au depasit limita legala de circulatie. In perioada 13-19 noiembrie a.c., politistii rutieri din Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica au continuat…

- Politia Romana a declansat actiuni in forta la nivel national. Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii au desfasurat actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Nici soferii nu au fost scutiti de actiunea acestora, iar sute dintre ei au devenit,…

- Romcarbon Buzau (ROCE), producator de ambalaje din plastic controlat de investitori taiwanezi, si-a redus profitul cu 31% in primele noua luni ale anului, la 3 milioane de lei, in timp ce afacerile au inregistrat un avans de 11% fata de perioada similara a anului trecut. Veniturile obtinute…

- Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, amenzi in valoare totala de circa 1,76 milioane de lei, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Inspectia Muncii.

- Perioada de inregistrare in programul Loteria Vizelor DV-2019 este reluata din cauza unor probleme tehnice, iar candidații care s-au inregistrat inainte de 18 octombrie curent, vor fi nevoiți sa retransmita cererile, pentru a fi luați in considerare. Noua perioada de inregistrare se desfașoara pana…

- Statul a incasat in septembrie peste 32,3 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare si sectorului aviatie, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului…

- Inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor au facut in ultima luna controale la hypermarketuri din judetul Constanta, aplicand sanctiuni de peste 70.000 de lei pentru practici comerciale incorecte, printre abaterile gasite aflandu-se vanzarea unor fructe ca produse de categoria…

- Polițiștii bistrițeni au aplicat, la sfarsitul saptamanii trecute, peste 750 de amenzi conducatorilor auto care nu au respectat regulile de circulație, in valoare totala de peste 170.000 lei. Soferii care au fost depistati sub influenta alcoolului sau fara permis de conducere s-au ales cu dosare penale. …