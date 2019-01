Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Vasilescu Mihai Laurentiu - procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia pentru:(i) manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii…

- Cele doua dosare de pe rolul instanței au ramas fara obiect, amenzile aplicate polițiștilor fiind anulate la parchet. Potrivit Judecatoriei Slobozia, ”la termenul din data de 23.11.2018, reprezentantul Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia a depus Ordonanța din data de 22.11.2018, prin…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat in cazul procurorului care a amendat doi polițiști cu cate 5.000 de lei, pentru ca l-au oprit in trafic, și urmeaza sa efectueze verificari preliminare pentru a stabili daca sunt indicii cu privire la savarșirea vreunei abateri disciplinare.Alin Bogdan Alexandru,…

