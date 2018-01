Stiri pe aceeasi tema

- Cazul politistului pedofil declanseaza un adevarat razboi intre Parchet si Politie. Fostul sef al Sectiei 18 declara pentru Digi24 ca procurorii mint cand spun ca nu stiau ca suspectul anchetat in dosarul de agresiune din 2016 este politist.

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- Eugen Stan, agentul de la Brigada Rutiera acuzat de fapte de pedofilie, este audiat, la ora transmiterii stirii, de procurorii de la Parchetul Capitalei. Audierea are legatura cu toate cazurile in care Stan este principalul suspect.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia...

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei.Intr-un mesaj postat marti pe Facebook,…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei. Intr-un mesaj postat marti pe…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 6 au admis, marti, propunerea de arestare preventiva formulata de procurori in cazul lui Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, acuzat ca a agresat doi copii intr-un lift al unui bloc din cartierul bucurestean ...

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, astazi, la Judecatoria Sectorului 6, unde se va judeca cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia. Acesta a fost adus de polițiști și dus imediat in slala de…

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, astazi, la Judecatoria Sectorului 6, unde se va judeca cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia. Acesta a fost adus de polițiști și dus imediat in slala de…

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, marti, cu duba, la Judecatoria Sectorului 6. Magistratii urmeaza sa discute cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune, informeaza evz.ro Polițistul este, oficial, acuzat pentru doua dintre cele 15…

- Eugen Stan, polițistul acuzat de pedofilie, va fi prezentat astazi in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Barbatul a fost reținut deocamdata doar pentru ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala. Au aparut insa ...

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara in cazul procurorilor DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, care au anchetat modul in care a fost adoptata OUG 13. Astfel, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Ieri, 13 decembrie 2017, ora 22:30, politistii din cadrul Sectia 9 Politie Rurala Turda, au depistat pe DC82, de pe raza comunei Moldovenești, un autoturism rasturnat in șanțul de langa acostament. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat conducatorul autoturismului, un barbat de 46…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au deschis dosar de cercetare penala, in rem, in cazul accidentului de elicopter de pe Muntele Mic al omului de afaceri timisorean, Romeo Dunca, scrie NEWS.RO. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, procurorii Parchetului…

- Sectia pentru procurori din CSM a luat in discutie, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa…

- Un barbat in varsta de 64 de ani, din comuna Dumbraveni, a fost trimis in judecata pentru omor, raportat la infractiunea de violenta in familie, dupa ce si-a ucis sotia in bataie. Ancheta procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a scos la iveala detalii socante: dupa ce si-a ...

- Polițistul BCCO reținut de procurorii DIICOT pentru favorizarea faptuitorului le-a spus acestora ca nu se face vinovat de acuzațiile aduse și a explicat la audieri de ce nu a anunțat procurorii despre talharia despre care aflase de la cel cu care discuta, membrul clanului maneliștilor, Bogdan Oanea…

- UPDATE: Conducerea Spitalului Judetean Tulcea a declansat o ancheta dupa ce pe o retea de socializare a aparut un filmulet care arata un barbat cazut in Unitatea de Primiri Urgente (UPU), iar o infirmiera sterge podeaua cu mopul pe langa el, ignorandu-l. Managerul unitatii medicale spune ca pacientul…