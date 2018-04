Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii examineaza astazi raspunsurile institutiilor din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. Codrut Olaru a declarat ca atat si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de…

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR) Dana Girbovan s-a declarat socata de faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a incheiat un protocol de cooperare cu un serviciu de informatii, adaugand ca este “dincolo de imaginatia” ei ce ar putea contine acel protocol. Girbovan…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, a declarat ca este "socata" de faptul ca au existat protocoale intre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si serviciile de informatii. "Am inteles ca au fost incheiate protocoale de catre Inalta Curte - sunt absolut…

- Soc total in justitia din Romania. Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel…

- Vicepreședintele CSM, Codruț Olaru a declarat, in ședința de plec ca CSM, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), a declarat vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, in sedinta de plen.Potrivit acestuia, in urma solicitarilor…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a aratat miercuri ca protocoale cu serviciile de informatii au fost semnate atat de CSM si Inspectia Judiciara, cat si de PICCJ si Parchetul General, in timp ce celelalte entitati din sistemul judiciar nu au semnate astfel de protocoale. "Am primit corespondenta…

- Serviciul Roman de Informatii ar fi incheiat protocoale cu Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si Inspectia Judiciara (IJ) sustin surse judiciare.

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel de protocoale.

- Scandalul protocoalelor secrete incheiate de instituțiile din sistemul judiciar cu Serviciul Roman de Informații (SRI) ia amploare. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codruț Olaru, a anunțat, miercuri, in ședința de plen a Consiliului, ca nu doar Parchetul General a incheiat…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse...

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat ca in sedinta de miercuri va examina raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. “Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior…

- Catre Ministerul Public Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Domnului Augustin Lazar Procurorul General al Romaniei Domnule Procuror General, Asociatia 21 Decembrie 1989 si membrii sai, solicita Ministerului Public, Procurorului General al Romaniei si Directorului SRI eliberarea…

- Dupa ce SRI a decis, vineri, sa faca public protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, un detaliu a atras atenția presei, moment in care au aparut mai multe ipoteze cu privire la o presupusa modificare a documentului. Este vorba de o diferența care…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. El a precizat ca Directia…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei.El a precizat…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass media in ultima perioada cu privire la conduita unor procurori in relatia cu justitiabilii si a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Biroul de informare si relatii publice al PICCJ este abilitat sa aduca la cunostinta…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Se…

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta, miercuri, contestatia depusa de conducerea Tel Drum, prin care societatea teleormaneana cere ridicarea sechestrului pus pe bunuri si conturi de procurorii anticorupție. Abonata in ultimii ani la diverse contracte publice, ...

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica au demarat cercetarile intr o cauza constituita in urma unei plangeri formulate dupa difuzarea inregistrarilor de la DNA Ploiesti. Sectia de urmarire penala si criminalistica…

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- "Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a primit o informare din partea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie in legatura cu modul de instrumentare a cauzei cunoscuta generic sub denumirea 'dosarul Microsoft', precum si cu masurile intreprinse…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a primit o informare din partea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie in legatura cu modul de instrumentare a cauzei cunoscuta generic sub denumirea dosarul Microsoft, precum si cu masurile intreprinse de…

- Parchetul instanței supreme, anunța printr-un comunicat, de joi, ca prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus efectuarea de verificari la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie...

- Procurorul George Bucurica nu mai este incepand de joi delegat in functia de prim-procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Oravita. Anuntul a fost facut de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie care a precizat ca prin ordin al procurorului general s-a dispus efectuarea unui…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Vicecampioana olimpica la gimnastica in anul 1988, la Seul, Camelia Voinea, in prezent antrenoare de gimnastica la CS Farul Constanta, a atacat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia instanta i a respins actiunea formulata impotriva…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Magistratii au dat ca termen data de 8 februarie.Citeste si: Un lider PNL iese…

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, si-a anuntat demisia pe facebook. "Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT a lipsit, luni, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu. Avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.Alina Bica…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Din…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Iata comunicatul PICCJ: ”Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele…

- Veste proasta pentru Radu Stefan Mazare Ieri, trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au admis cererea formulata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie privind emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar. Decizia ICCJ nu este definitiva, aceasta…