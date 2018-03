Stiri pe aceeasi tema

- Verificarile deschise de Inspecția Judiciara pe numele unor procurori care au condus anchete ce il vizau pe polițistul Eugen Stan, arestat pentru pedofilie, au fost clasate. Motivele care au stat la baza acestei decizii a inspectorilor au fost facute publice, joi, de reprezentanții IJ, și vor fi transmise…

- Procurorul general al Romaniei a dispus in 21 februarie efectuarea unui control la toate parchetele din țara, la DNA și DIICOT. Procurorii generali ai parchetelor de pe langa curțile de apel, prin procurori desemnați vor efectua controalele, in timp ce la DNA și DIICOT – de controale se vor ocupa…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Potrivit unui…

- Politistii bucuresteni au destructurat o retea de hoti formata din patru barbati care sunt acuzati ca au furat mai multe obiecte vestimentare si accesorii din mall-uri situate in Capitala si in judetul Prahova. Din datele și probele administrate in cauza de catre polițiști din cadrul Serviciului Investigații…

- DNA a clasat dosarul lui Marian Petrache. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat, din lipsa de probe, dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, era acuzat de luare de mita si santaj. „La data de 9 ianuarie (2018 – n.r.), procurorii din cadrul DNA au dispus solutia…

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile."Avand…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna au dispus inceperea urmaririi penale a unei femei in varsta de 81 de ani din localitatea Capeni, de langa orasul Baraolt, suspectata ca si-ar fi ucis nepotul.

- V. S. Saptamana viitoare, mai precis marți, 23 ianuarie, fostul procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Mircea Negulescu, iși va afla soarta in magistratura, dupa ce ieri Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti. Astfel, procurorul general. Augustin Lazar a dispus sesizarea…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti, procurorul general Augustin Lazar dispunând,…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie, catalogand ca fiind "ridicola" informatia aparuta in presa privind o relatie de prietenie intre ei. Intr-un mesaj postat marti pe…

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, astazi, la Judecatoria Sectorului 6, unde se va judeca cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia. Acesta a fost adus de polițiști și dus imediat in slala de…

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, astazi, la Judecatoria Sectorului 6, unde se va judeca cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia. Acesta a fost adus de polițiști și dus imediat in slala de…

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, marti, cu duba, la Judecatoria Sectorului 6. Magistratii urmeaza sa discute cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Magistratii procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si cei ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare sustin ca propunerile pentru modificarea legilor justitiei vor afecta grav functionarea sistemului judiciar, in cazul in care vor fi adoptate. “Magistratii procurori…