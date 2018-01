Stiri pe aceeasi tema

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi este cercetata disciplinar de Inspecția Judiciara pentru &"manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei&", pentru &"atitudinea nedemna în timpul

- Inspecția Judiciara a sesizat CSM cu privire la inregistrarile audio in care Laura Codruța Kovesi da ordine procurorilor, intr-o ședința de lucru, pentru deschiderea de dosare unor politicieni cu funcții in stat, inclusiv premierului. Cazul celebrei inregistrari cu decaparea va ajunge la Secția pentru…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier.…

- La 12 ianuarie 2018 Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie („DNA”) pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute:- de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor…

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugen Stoina, conform unui comunicat de presa al institutiei: "In conformitate cu notificarea facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a explicat de ce Parchetul General a preluat cauzele in care este vizat politistul Eugen Stan, Lazar precizand ca Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica are "resurse mult mai bine pregatite pentru un astfel de caz".

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Mihai Tudose, despre evaluarea Laurei Codruța Kovesi. Premierul a declarat, vineri, ca nu a dorit sa știe despre evaluarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a nu influența „ o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata”. Șeful Guvernului a fost intrebat, la Romania TV , daca…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…

- Deputatul Catalin Radulescu a spus, intr-un interviu pentru Libertatea.ro, ca propunerile pentru modificarea legilor justiției „trebuie sa opreasca abuzurile din justiție”. „Trebuie separate apele, adica judecatorii de procurori. In alte țari, procurorii sunt doar inalt funcționari publici, numai judecatorii…

- CSM a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au spus surse din CSM, pentru Agerpres. Decizia ar fi fost luata cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”impotriva”. In 26 septembrie, Laura Codruța Kovesi a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului…

- Ies la iveala informații noi despre procurorul Mircea Negulescu, cel care nu mai are nevoie de nicio prezentare in peisajul justiției din Romania. Mai exact, acesta a fost demascat la Tribunalul Prahova cum promitea favorizari in schimbul unor denunțuri compromițatoare impotriva procurorilor prahoveni…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca, in cazul in care vor fi adoptate propunerile de modificare si completare a Codurilor penale, in unele situatii orice ancheta va fi...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Arad a Laviniei-Nicoleta Cotofana ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare constand in excluderea din magistratura.In octombrie 2016, Sectia pentru judecatori in materie…

- Toader, despre atacul lui Tariceanu la adresa DNA: E vorba de libertate de exprimare Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, solicitat sa comenteze faptul ca procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, l-a reclamat pe presedintele Senatului la CSM, ca, asa cum a zis in cazul sau ca e vorba…

- CSM sesizata in legatura cu declaratiile lui Calin Popescu-Tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Foto: Agerpres. Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa înceapa o serie de verificari…

- Raportul intocmit de Inspectia Judiciara ca urmare a controlului efectuat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a fost aprobat de Sectia pentru Procurori a CSM, constatandu-se ca managementul unitatii de parchet a fost unul eficient, potrivit unor

- Toader, despre decizia in cazul conducerilor DNA si PICCJ: Poate o aflati in 31 decembrie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca toate concluziile sale in legatura cu rapoartele Inspectiei Judiciare efectuate in urma verificarilor la DNA si la Parchetul General le va prezenta intr-o…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va discuta, marti, raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la solicitarea ministrului Tudorel Toader, informeaza news.ro.Sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca anul acesta va lua o decizie referitoare la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „O zi exacta n-as putea spune, dar in scurt timp, sigur anul acesta. Daca si cand ma voi decide, va voi anunta pe toata mass-media. (…) Nu este un lucru…

- „O zi exacta n-as putea spune, dar in scurt timp, sigur anul acesta. Daca si cand ma voi decide, va voi anunta pe toata mass-media. (...) Nu este un lucru pe care il avem in calcul, este un lucru la care lucram, daca ma pot exprima asa. Pentru ca este obligatia mea, eu am cerut Inspectiei Judicare…

- Parchetul General a inchis dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi , deschis in urma sesizarii DNA dupa ce acestea au aparut in presa. Parchetul General a clasat dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi, deschis in iunie 2017, atunci cand DNA a sesizat Parchetul General…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat joi, in cadrul unui eveniment la Viena, ca provocarea cea mai mare este acum in Romania pastrarea independenței magistraților, iar daca legea propusa privind statutul acestora va fi adoptata in Parlament "va afecta grav" independența…

- Concluzia secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost ca activitatea manageriala a Laurei Codruța Kvesi a fost eficienta. Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, ieri, cu observații, raportul Inspecției Judiciare…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat marți, cu observații, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție, concluzia fiind ca activitatea manageriala a conducerii DNA a fost eficienta. "Pe baza analizarii…

- Sursele citate au aratat ca au fost dispuse o serie de masuri a caror indeplinire in termenele stabilite urmeaza a fi verificata ulterior tot de Inspectia Judiciara. Potrivit surselor mentionate, concluzia a fost ca activitatea manageriala la DNA a fost eficienta. Sectia pentru procurori…

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat marți, cu observații, raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție, au precizat pentru AGERPRES surse din CSM. Totodata, sursele citate au aratat ca au fost dispuse o…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus, marti, ca in termen de sase luni Inspectia Judiciara sa efectueze un nou control la DNA, in care sa se verifice situatia dosarelor mai vechi de un an si a cauzelor repartizate initial

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat raportul intocmit de catre Inspecția Judiciara privind controlul efectuat la Direcția Naționala Anticorupție, informeaza Antena3. Raportul va ajunge la ministrul Justiției Tudorel Toader. Momentan nu se cunosc obiecțiile membrilor…

- In știrea cu titlul "Secția pentru procurori a CSM discuta raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat la DNA", publicata la ora 9,51, pe site-ul AGERPRES, primul paragraf se va citi corect: "Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa ia in discuție,…

- UPDATE 12.40: Procurorul general al României, Augustin Lazar, a declarat, marti, înainte ca Sectia pentru Procurori din cadrul CSM sa ia o decizie în cazul raportului Inspectiei Judiciare în cazul controlului la DNA, ca este „multumit” de activitatea conducerii…

- Pe 29 septembrie, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu propunerea de admitere a cererii de numire in functia de judecator formulate de procurorul Mihaela Moraru-Iorga. La sfarșitul lunii septembrie, Curtea…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, joi, ca Ministerul Justiției a inceput un proces legislativ de modificare a legilor din domeniu care a fost stopat și deturnat și considera ca Inspecția Judiciara nu poate fi plasata in zona Executivului pentru a verifica instituțiile judiciare. …

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a acordat, pentru 8 noiembrie, un nou termen pentru discutarea actiunii disciplinare promovata de Inspectia Judiciara cu privire la procurorii DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, au precizat, pentru…

- Inspectorii judiciari Mihaela Florina Focica, Elena Radescu, Cornelia Irina Prisacariu și Daniela Sanda Mateș urmeaza sa își prezinte, miercuri, în cadrul Secției pentru procurori a CSM, punctul de vedere cu privire la raportul întocmit dupa controlul efectuat la DNA, informeaza…

- Potrivit ordinii de zi publicate pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5.115/IJ/982/DIP/2017 avand ca obiect 'eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din…

- Instanta suprema a decis, marti, ca procurorul Mircea Negulescu sa ramâna suspendat din magistratura, dupa ce acesta solicitase sa îsi reia activitate. Decizia este definitiva, potrivit Mediafax. "Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Negulescu Mircea, procuror în…

- Procurorul Mircea Negulescu ramane suspendat din magistratura dupa ce un complet de cinci judecatori al instanței supreme a respins, definitiv, recursul acestuia impotriva deciziei de suspendare a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe 28 februarie, Secția pentru procurori…

- Ioan Rus i-a luat apararea șefei DNA, una dintre cele mai contestate persoane din Romania. De asemenea, Cozmin Gușa a declarat ca toate aceste critici au facut-o mai puternica pe Laura Codruța Kovesi. „Toata aceasta strategie a unor vinovati, ca eu nu am vazut vreun nevinovat care sa urle foarte tare…

- Deputații au votat masiv impotriva cererii DNA pentru inceperea urmaririi penale pe numele Rovanei Plumb, fostul ministru al Fondurilor Europene.Deputații au votat cu 183 de voturi impotriva și 89 pentru. Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut sesizarea Camerei Deputatilor…

- Dupa razboiul, pe viața și pe moarte, din ultima perioada, din peisajul justiției din Romania, iata ca anunțul CSM de astazi ar putea arunca in aer intreaga Inspecție Judiciara. Reamintim ca disputa la foc continuu dintre procurorii DNA și reprezentanții IJ a inceput dupa controlul dispus la sediul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, luni, in fata Sectiei pentru procurori a CSM, ca raportul Inspectiei Judiciare (IJ) privind activitatea conducerii Directiei contine multe mentiuni neadevarate si eronate, explicand ca este "total neadevarata" mentiunea conform careia au crescut…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, luni, in fata Sectiei pentru procurori a CSM, ca raportul Inspectiei Judiciare (IJ) privind activitatea conducerii Directiei Nationale Anticoruptie contine multe mentiuni neadevarate si eronate, explicand ca este „total neadevarata” mentiunea…

- ”Ma intreb daca este in favoarea sistemului judiciar si a credibilitatii acestuia sa sustii in calitate de conducator de unitate de parchet (procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi - n.r.) controlata ca a avut senzatia ca s-a venit cu anumite teme care trebuie verificate. Este destul de periculos,…