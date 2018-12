Inspecția Judiciara sustine, in actiunea disciplinara inaintata Sectiei pentru Judecatori a CSM, prin care presedintele ICCJ este acuzat de abateri disciplinare in legatura cu situatia completurilor de 5 judecatori, ca, prin actiunile sale, sefa instantei supreme a incalcat dreptul la un proces echitabil, potrivit unui document prezentat de Antena 3.

"Ca urmare, refuzul președintelui instanței supreme de a aplica noile dispoziții legale are drept consecința nelegala compunere a completurilor de 5 judecitori in cauzele inregistrate dupa 23 iulie 2018, punand in discuție insași independența…