Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Ardelean Cristian Marius, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa -…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Man Ciprian si Ardelean Cristian, procurori la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Man Ciprian si Ardelean Cristian, procurori la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Danilet Vasilica Cristi, judecator la Tribunalul Cluj, fost membru CSM, pentru manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in afara exercitarii atributiilor de serviciu, abatere…

- În legatura cu informația aparuta în presa cu referire la organizarea masurilor de susținere a cetațeanului român Simion George-Nicolae, Biroul migrație și azil al MAI s-a autosesizat și comunica urmatoarele: Domnul Simion George-Nicolae, prin Decizia BMA al MAI la…

- N. Daniel a provocat, in februarie 2019, un accident rutier soldat cu decesul unei femei. Victima in varsta de 38 de ani era casatorita si avea un copil minor. Accidentul a avut loc pe DN 75, in zona localitatii Valea Lupsii. Potrivit IPJ Alba, in timp ce conducea un autoturism, soferul a acrosat femeia…

- Sectia pentru procurori a CSM decide azi in cazul actiunii disciplinare deschisa impotriva Codrutei Kovesi. Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea pronunta azi o decizie in cazul actiunii formulate de Inspectia Judiciara impotriva fostului procuror-sef…

- Sectia pentru Judecatori in materie disciplinara a CSM a respins, luni, actiunea Inspectiei Judiciare formulata la adresa presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, transmite Agerpres. Sectia a constatat nulitatea absoluta a actiunii disciplinare exercitate de Inspectia Judiciara,…