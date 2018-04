Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara il contrazice pe vicepresedinte CSM, Codrut Olaru, si sustine ca nu are niciun protocol cu serviciile de informatii."Contrar informatilor preluate din discursul de astazi al vicepresedintelui CSM , domnul procuror Codrut Olaru, incepand cu anul 2017, Inspectia Judiciara…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a declarat, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca ICCJ a semnat un protocol cu un serviciu de informatii. „Am inteles ca au fost incheiate protocoale de catre Inalta Curte - sunt absolut socata,…

- Inspectia Judiciara o contrazice pe Laura Codruta Kovesi, dupa conferinta de presa de miercuri seara. Inspectia Judiciara afirma ca sefa DNA a fost cercetata disciplinat in doar doua dosare in ultimul an, nu 15, asa cum a afirmat Kovesi. Mai mult, Inspectia contrazice si afirmatiile despre controalele…

- Inspectia Judiciara o contrazice pe Laura Codruta Kovesi, dupa conferinta de presa de miercuri seara. Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, Inspectia Judiciara afirma ca sefa DNA a fost cercetata disciplinat in doar doua dosare in ultimul an. Mai mult, Inspectia contrazice si afirmatiile despre…

- Șefa DNA, Codruta Kovesi, a explicat ca, desi abordarea infractiunilor porneste de la prevenire la combatere, procurorii au schimbat ordinea in anchetele privind abuzul in serviciu pentru ca s-a constatat ca in frauda achizitiilor publice sau in fenomenul abuzului in serviciu exista tipologii repetitive.…

