V. Stoica Inspecția Judiciara i-a luat din nou in colimator, in aceasta luna, pe unii dintre foștii șefi ai Direcției Naționale Anticorupție: ex-procurorul șef Laura Codruța Kovesi și ex-procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Gabriel Onea. La data de 3 septembrie, Inspecția Judiciara anunța ca a exercitat o noua acțiune disciplinara fața de Lucian Gabriel Onea, fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești (in prezent suspendat din funcție) și fața de Laura Bucica, procuror in cadrul acestei unitați de parchet teritoriale, pentru „exercitarea functiei…