- Consiliului Superior al Magistraturii a inaintat o acțiune de disciplinara fata de inspectorul judiciar Elena Radescu, pentru savarsirea abateri prevazute de art. 99 lit. a) si lit. m) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata.

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…

- Inspectorul general al Poliției Romane, chestor principal Alexandru Catalin Ionița, a vorbit astazi, intr-o conferința de presa despre cazul descinderii greșite de la casa profesorului Riegler. Mascații au spart ușa dacalului, intr-o acțiune care viza prinderea unei femei care era acuzata de inșelaciune.…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, a declarat, la prezentarea bilantului institutiei, ca „abordarea inedita a Sectiei pentru procurori” care, in cazul controlului de la DNA a inlaturat o parte dintre constatarile echipei de control, produce ingrijorari, potrivit Mediafax. „Va asigur ca Inspectia…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca se roaga ca dosarul "Hexi Pharma" sa nu ajunga destul de curand la aceasta instanta, pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. (continua) AGERPRES/(AS…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca nu a existat, "in mod realist", nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei. El a precizat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se afla joi intr-o vizita…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. "Romania este gata de Schengen", a spus Timmermans, intr-o conferinta de presa. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online:…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali IJ. Potrivit sursei citate, cercetarile au loc dupa ce Lancranjan ar fi participat la o reuniune unde ar fi fost prezenti…

- Ministerul Justitiei a publicat, vineri, pe pagina de internet a institutiei, raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19,00, problema fiind remediata partial vineri,…

- Pagina de internet a Ministerului Justitiei a fost oprita temporar, potrivit mesajului afisat la accesarea site-ului. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19.00, problema nefiind remediata la ora difuzarii acestei stiri, afisandu-se mesajul:…

- Congresul extraordinar al PSD va avea loc pe 10 martie la Sala Palatului, a declarat miercuri vicepremierul Paul Stanescu. El a precizat ca data a fost stabilita in sedinta Biroului Permanent National al PSD. "S-a decis data congresului. (...) E 10, Sala Palatului. A fost o…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata, dupa ce ar fi formulat denunturi false impotriva unor subordonati, se arata intr-un comunicat de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile formulate de USR cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției nr. 4 au organizat o acțiune in zona a doua unitați de invațamant. Astfel, au efectuat instruiri cu elevi pe tema prevenirii faptelor penale si contraventionale, a delincvenței juvenile, precum și a siguranței rutiere. De asemenea, s-au efectuat activitati…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru marti, la ora 11,00, la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. AGERPRES/(A- editor: Catalin Alexandru, editor online: Ada Vilceanu)

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. (continua) AGERPRES/(AS…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit o victorie superba in fata rusoaicei Maria Sarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)

- Scafandrii au scos marti dimineata, in urma unui anunt la 112, un barbat din raul Dambovita, in zona Splaiul Unirii-Pod Timpuri Noi, au anuntat oficialii ISUBIF. Barbatul a fost transportat la Spitalul "Bagdasar-Arseni" dupa ce i s-au facut manevre de resuscitare. Victima in varsta de…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, marti, patru obiectii privind Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara. Stire in curs de actualizare AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni ca rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz, în care sunt trimisi în judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, stabilind totodata excluderea…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis luni cererea de eliberare conditionata formulata de fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influenta si luare de mita. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu)

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a mers marti seara intr-o vizita la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Propunerea de numire a senatorului PSD Ioan Denes ca ministru al Apelor si Padurilor a ajuns la Palatul Cotroceni, potrivit Administratiei Prezidentiale. Luni, premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului…

- Perechea alcatuita din jucatoarele române de tenis Irina Begu si Simona Halep a cucerit titlul în proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, sâmbata, gratie victoriei cu 1-6, 6-1, 10-8 în finala cu cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a câstigat turneul WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, învingând-o sâmbata în finala pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu un categoric 6-2, 6-1. Meciul a durat numai o ora si sapte minute.…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai…

- Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptat, vineri, de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului bugetului de stat au votat 255 parlamentari, iar 95 au fost impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dîncu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de coruptie. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online Ada Vîlceanu)

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie, pe motiv de incalcare a dispozitiilor procedurale. Stire…

- Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, informeaza DNA. Stire in curs de actualizare…