- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat inspectorul-sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan. Dosarul se afla pe rolul…

- Structura teritoriala DNA Ploiesti, cunoscuta ca "unitatea de elita a DNA", este depasita de o alta structura teritoriala la un capitol negativ. Zeci de sesizari care vizau aspecte ale activitatii si conduitei, pretins neconforme cu standardele prevazute de legislatia in vigoare, ale procurorilor…

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca justiția a evoluat in ultimii ani in Romania. Fostul președinte a declarat, in același timp, insa, ca "Inspecția Judiciara trebuie scoasa de sub controlul celor doua secții ale CSM, daca vrem sa-și faca treaba cum trebuie.""In 2004, justiția se facea…

- V. S. Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, au fost chemați ieri dimineața la Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a-și susține punctele de vedere referitoare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, au ajuns, miercuri, la sediul CSM, unde vor fi audiati de procurorii CSM in cadrul sesizarii Inspectiei Judiciare, dupa ce inspectorii au constatat abateri disciplinare. "Este o procedura care nu este publica.…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, și procurorii Mircea Negulescu și Alfred Savu sunt cercetați disciplinar de Inspecția Judiciara. Declanșarea procedurii de verificare vine dupa ultimul control efectuat de inspectorii judiciari la DNA Ploiești și in condițiile in urma au fost zece sesizari privind activitatea…

- Bucuresti, 20 mar /Agerpres/ - Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, Lucian Onea, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai IJ. "Pe rolul Inspectiei Judiciare au fost identificate 10 lucrari,…

- Directia de Inspectie Judiciara s-a confruntat cu o avalansa de sesizari privind diverse aspecte ale activitatii si conduitei procurorilor, pretins neconforme cu standardele prevazute de legislatia in vigoare. Aceasta este una din constatarile cuprinse in raportul de activitate pe anul 2017 al Inspectiei…

- Conducerea Inspectiei Judiciare (IJ) a discutat, joi, cu expertii Comisiei Europene (CE), aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), despre preconizatele modificari ale legilor Justitiei. Potrivit unui anunt postat, vineri, pe pagina de Facebook a…

- Verificarile deschise de Inspecția Judiciara pe numele unor procurori care au condus anchete ce il vizau pe polițistul Eugen Stan, arestat pentru pedofilie, au fost clasate. Motivele care au stat la baza acestei decizii a inspectorilor au fost facute publice, joi, de reprezentanții IJ, și vor fi transmise…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au stabilit, miercuri suspendarea din funcție pentru șase luni de zile a judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Decizia de miercuri a fost luata cu in…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) discuta, luni, o sesizare care vizeaza folosirea termenului ''penali'' de catre presedintele Klaus Iohannis si a celui de ''inculpati'' de catre procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Mai exact, inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de vineri dimineața, de la ora 7.00, unde verifica mai multe documente. Reamintim ca, in ultima perioada, peisajul justiției din țara noastra a fost unul tulbure, presarat…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au dezbatut, miercuri cazul judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Șecția a luat miercuri in discuție raportul Inspecției Judiciare in cazul magistratului…

- Inspectorii judiciari s-au confruntat anul trecut cu “o avalansa de sesizari” la adresa procurorilor, crescand numarul sesizarilor vizandu-i pe procurorii din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, dar si incidenta “reflectarii negative in mass-media privind diverse aspecte ale activitatii…

- Mihai Gadea a prezentat luni, la ”Sinteza Zilei”, o inregistrare audio privind presiunile pe care le facea Laura Codruța Kovesi asupra unui membru al Inspecției Judiciare, care facea un control la DNA. Procurorul Mihaela Focica a fost intimidata, intru-un caz clar de imixtiune din partea altor magistrați.…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, s-a prezentat marti la sediul Inspectiei Judiciare, pentru a da explicatii in legatura cu inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. De...

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si a declansat cercetari fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei de la B1 si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca a participat o reuniune unde erau si politicieni, scrie romaniacurata.ro.

- Procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum a fost verificat de Inspectia Judiciara, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni. Dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum,…

- Procurorul Mircea Negulescu fenteaza de ani de zile cercetarile disciplinare ! "Procurorul Portocala" este "client" al Inspectiei Judiciare inca de acum 6 ani, cand pe numele lui s-a depus prima plangere care viza aspecte neconforme cu statutul de magistrat. De atunci, au mai fost depuse 29 de sesizari…

- Inspectia Judiciara a contestat in parte decizia Sectiei de procurori a CSM nr. 686 din 31.10.2017, prin care s-a aprobat raportul intocmit in urma controlului dispus de ministrul Justitiei la DNA. Plangerea IJ a fost respinsa luni ca inadmisibila, insa documentul prin care se contesta decizia CSM cuprinde…

- Dupa conferinta de presa sustinuta miercuri seara, Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef de la DNA primeste o lovitura de proportii din partea Inspectiei Judiciare, iar victimizarea acesteia se pare ca a fost una falsa, prin care si-a propus manipularea populatiei.

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii dezaproba pozitiile exprimate in spatiul public referitoare la activitatea DNA, precizand ca acestea sunt "veritabile presiuni asupra organelor abilitate, singurele in masura sa desfasoare verificari". "Ca urmare a informatiilor transmise…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de neconstitutionalitate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, dar ca nu va mai mai sesiza Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu va sesiza Inspectia Judiciara IJ dupa acuzatiile care vizeaza activitatea Directiei Nationale Anticoruptie DNA , el punctand ca are deja un raport referitor la aceasta institutie, pe care il poate prezenta oricand, infromeaza Agerpres.ro Nu voi sesiza…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Inspectia Judiciara a luat act de informatiile aparute in spatiul public cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma, urmand sa decida daca se impun verificari in aceste cazuri, a precizat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IJ, Alin Alexandru.

- Laura Codruța Kovesi spune ca de vina pentru ca a trebuit sa claseze dosarul Microsoft e Inspecția Judiciara! Conform șefei DNA, care a evitat, la intrebarile Digi 24, daca are vreo vina in acest caz, ca IJ este cea care ar fi trebuit sa vada, la controalele pe care le-a efectuat la Direcție, ca…

- Parchetul General afirma ca, dupa o informare primita din partea sefei DNA, a sesizat inca din 20 septembrie 2017 Inspectia Judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft, in care pentru sapte ministri a fost dispusa clasarea cauzei. Procurorul general al Parchetului de pe langa…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Inspectia Judiciara a solicitat, in 24 noiembrie 2017, Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile acesteia la solicitarile formulate de acest for.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta,…

- Laura Codruta Kovesi ar fi fost acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Informația…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, si-a anuntat demisia pe facebook. "Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor in doua dosare care il vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti. Astfel, procurorul general. Augustin Lazar a dispus sesizarea…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat dupa informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate.„Exista sesizare din oficiu, pentru a se verifica modalitatea de instrumentare a dosarelor de la Parchetul…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Printre cele mai mediatizate dosare instrumentate de procurorii anticoruptie s-au aflat cele privind decontarile…