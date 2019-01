Stiri pe aceeasi tema

- Conform raportarilor INSP, saptamana trecuta numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut cu peste 20% fata de nivelul asteptat. In urma acestor date, specialistii au declarat debutul sezonului gripal, determinat de caracterul epidemic al ultimei saptamani.

- 1.168 de cazuri de infecții respiratorii au fost inregistrate la nivelul județului Vaslui, in perioada 7 – 13 ianuarie, au informat reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP). Dintre acestea, cele mai multe au fost inregistrate la persoanele cu varste cuprinse intre 15 și 49 de ani. Cele mai…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 52.991 in intervalul 31 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, cu 9,1% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (48.546) si cu 32,5% mai mare comparativ cu cel din…

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s-a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- In prima saptamana a acestui an numarul cazurilor de infecții respiratorii acute a ajuns la aproape 53.000, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. ”In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infecții respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu…

- A crescut numarul de infectii respiratorii acute cu 9,1% fata de aceeasi perioada a sezonului precedent, reiese din datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. De la sfarsitul anului trecut s-au inregistrat in Romania aproape 53.000 de cazuri infectii respiratorii…

- Virusul gripal a provocat patru decese de la inceputul sezonului rece, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, declarand ca deocamdata nu se poate vorbi despre o epidemie. Anul trecut, varful sezonului gripei a fost in februarie. „Din pacate, in acest moment avem patru decese cauzate de virusul gripal:…