- Institutul National de Sanatate Publica INSP a confirmat inca un deces din cauza virusului gripal. Este vorba despre un barbat de 75 de ani, nevaccinat.Numarul total al persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 110. La nivel national, s au inregistrat peste 1.500 de cazuri de la inceputul…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 97 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 71 cu virusul gripal tip B, 21 cu virusul gripal tip AH1 și cinci cazuri cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca alte trei persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungand la 107. Este vorba despre o femeie de 68 de ani din judetul Bihor, o alta de 77 din Arad si un barbat de 66 de ani din Cluj. Toate cele trei persoane…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un copil de 3 ani si o femeie in varsta de 40 de ani. Numarul deceselor a ajuns la 104.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat miercuri ca o femeie in varsta de 78 de ani, din jud. Alba, confirmata cu virus gripal tip B, a decedat, numarul mortilor ajungand la 100. Femeia avea conditii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in acest sezon a ajuns la 100, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din aceasta cauza este o femeie de 78 de ani din judetul Alba. Femeia avea si alte probleme de sanatate si nu era vaccinata antigripal. In…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, ca inca doua persoane au murit din cauza gripei, fiind vorba despre doi barbati de 63 si 49 de ani, care aveau si alte probleme de sanatate, dar care nu au fost vaccinati antigripal. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul de 63…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, luni, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 95, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba de un barbat in varsta de 22 de ani din judetul Covasna si de o femeie in varsta de 35 de ani, din judetul Harghita.

- Ultima persoana decedata din cauza gripei este o adolescenta in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata. Astfel, numarul persoanelor care si au pierdut viata in urma infectarii cu virusul gripal a ajuns la 90. Medicii de familie admit ca numarul cazurilor de gripa ar fi mult mai mare.…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, sambata, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 93, fiind confirmate inca trei cazuri. Esste vorba de doua femei, in varsta de 52 si 72 de ani, din judetele Vaslui, respectiv Bihor si de un barbat de 56 de ani din Neamt.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ieri, 9 martie, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 90, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doua femei din judetele Mures si Arad, in varsta de 79, respectiv 75 de ani. Cele doua femei sufereau si de alte…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces cauzat de gripa. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces cauzat de gripa. Este vorba despre o adolescenta, in varsta de 17 ani, din județul Covasna. Potrivit…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 87, fiind confirmat inca un deces. Este vorba despre o femeie in varsta de 87 de ani, din județul Cluj. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 86, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doi barbati, in varsta de 46 si respectiv 47 de ani, din judetele Caras Severin, respectiv Hunedoara.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, in aceasta iarna, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul total al deceselor provocate de virusul gripa ridicandu-se astfel la 69. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, inca un deces din cauza virusului gripal, o femeie de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat astazi, 27 februarie, ca alte trei persoane, o femeie din județul Cluj, și doua din județele Neamț și Arad, au murit din cauza virusului gripal, numarul total de decese de la inceputul sezonului rece ajungand la 60. Potrivit INSP, este vorba despre…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57. …

- Institutul Național de Sanatate Publica a confirmat, duminica, un alt deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 77 de ani, din județul Bihor, neimunizata antigripal și care avea și alte probleme de sanatate. Numarul total de persoane care au murit din aceasta cauza se ridica la…

- O femeie de 60 de ani din Brasov a murit de gripa de tip B, analizele de laborator conformand acest lucru. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica este al 53-lea deces provocat de virului gripal in acest sezon si al doilea la Brasov. Femeia care a decedat avea insa si alte boli cronice.

- 53 de oameni au murit in acest sezon de gripa. Este cel mai nou bilant publicat de Institutul de Sanatate Publica. Virusul gripal de tip A a fost fatal in cazul a doi barbati nevaccinati, care aveau si alte afectiuni. In schimb, numarul de cazuri noi de rujeola este in usoara scadere – arata tot datele…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri seara, ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal. Numarul total al deceselor din acest sezon a ajuns la 47.

- Numarul deceselor cauzate de gripa a crescut. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca alți cinci oameni au murit din cauza virusului gripal. Astfel, 45 de persoane și-au pierdut viața din cauza gripei din acest sezon. INSP a confirmat decesul a cinci femei cu varste cuprinse intre…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat in varsta de 59 de ani din judetul Suceava, nevaccinat si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 40.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca au fost confrmate inca trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, din judetul Mures si doua femei, din judetul Arges si, respectiv, Capitala. Numarul total al deceselor a ajuns la 35, in sezonul 2017-2018.

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei. Este vorba despre o femeie de 88 de ani din București care avea și alte probleme medicale, informeaza stiri.tvr.ro. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat inca 229 de cazuri noi de ...

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, miercuri, au fost confirmate alte trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 41 si respectiv 35 de ani si o femeie de 84 de ani, numarul persoanele moarte din aceasta cauza urcând la 29.

- Alți patru oameni au murit din cauza gripei, a anunțat, marți, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Astfel, numarul total de decese provocate de virusul gripai a ajuns la 26. Un barbat, in varsta de 72 de ani, din județul Ilfov a murit, pe 2 februarie, fiind confirmat cu virusul gripal de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor.

- Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon a ajuns la 18, dupa ce astazi o femeie de 60 de ani, din Galati, a decedat din cauza acestei afectiuni, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Asa cum a fost ...

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica, citat de Mediafax. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) ...

- O femeie de 40 de ani se afla la Terapie Intensiva, la Spitalul Județean, avand gripa de tip B. Virusul a fost confirmat prin analize efectuate de Institutul Cantacuzino, fiind al doilea caz din județul nostru, in acest sezon rece. Primul caz a fost confirmat saptamana trecuta, tot la spital, la o pacienta…

- Gripa a facut o victima si in Hunedoara. Un barbat de 62 de ani a murit, ceea ce inseamna ca, de la inceputul sezonului, s-au inregistrat 10 decese in Romania din cauza gripei. Barbatul avea probleme cardiace si nu era vaccinat. Desi a primit tratament nu a putut fi salvat. Nu se stie exact ce tulpina…

- ALERTA in MARAMURES. O fetita de 4 ani a MURIT din cauza gripei! Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino Deces cauzat de virusul gripal, inregistrat in Maramures. Victima, o fetita de numai patru ani din Valea Viseului a pierdut lupta cu moartea la finalul lunii ianuarie. Cea mica a fost…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna.Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 22-28 ianuarie,…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica anunta, joi, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal. Potrivit Centrului National…