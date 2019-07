Însoțitor de zbor, mod inedit de prezentare a măsurilor de siguranță Un insoțitor de bord le-a oferit pasagerilor unui avion ce zbura din Canada spre Arizona, un adevarat spectacol, inainte de decolare. Inainte de decolarea unui avion, tututor pasagerilor le sunt prezentate masurile de siguranța din timpul zborului sau in cazul unui accident, pentru a știi cum sa acționeze. Aceasta este o rutina serioasa care se repeta la fiecare imbarcare. Prezentare inedita inedita Pentru a-i amuza și destresa pe cei cu frica de zbor și pentru a-i ajuta sa rețina mai ușor intreg procesul, acesta le-a prezentat masurile de siguranța intr-un mod cu totul inedit,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

