Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad (ADI SIGD) precizeaza, referitor la informațiile vehiculate in presa on-line, ca proiectul de gestionare...

- Proiectul legislativ privind instituirea acestei zile, initiat de un grup de 70 de parlamentari, a fost adoptat de Senat la 20 iunie 2007 si de Camera Deputatilor la 9 octombrie 2007. Potrivit expunerii de motive, postate pe site-ul Camerei Deputatilor, www.cdep.ro, ''drumul Romaniei in Europa trece,…

- „Cum ar fi sa pornesti într-o calatorie de neuitat în jurul lumii, fara a pleca din orasul tau? Ar fi posibil, daca alegi sa petreci zilele din 13-16 iunie, la World Experience Festival, care vine în premiera la Cluj-Napoca, la Casino-Centrul de Cultura Urbana si în…

- Institutiile de cultura din tara vor fi deschise sambata seara pana dupa miezul noptii pentru publicul de toate varstele, care va putea sa viziteze expozitii cu diferite tematici, dar si sa vizioneze piese de teatru si filme sau sa participe la concerte, in cadrul editiei 2019 a evenimentului cultural…

- Mai mult, textul remis marti de Senatul din Alabama guvernatoarei republicane Kay Ivey in vederea promulgarii nu prevede exceptii de la lege in caz de viol sau incest, ci doar in situatia in care viata mamei este pusa in pericol sau este depistata o "anomalie letala" a fatului.In orice…

- Timp de cinci ani, cei de la ABAB au avut și continua sa aiba grija de pista de biciclete (cei cinci ani urmand sa se implineasca in decembrie 2019), dupa cum erau de altfel obligați prin proiectul european. Dupa aceea, cei de la ABAB iși vor lua mana de pe ea și o vor preda… cui vrea sa aiba…

- Asociația de dezvoltare intercomunitara prin care se vor derula procedurile necesare extinderii rețelei de gaz metan in județul Buzau se va numi ,,PROGAZ BUZAU 2020”. In cadrul ședinței ordinare de marți a Consiliului Județean Buzau, aleșii județului trebuie sa-și dea acordul pentru participarea CJ…

- Razboi de orgolii si acuzatii dure in motorsportul timisean. Infiintarea unei academii de automobilism sportiv si pilotaj de catre o asociatie timisoreana a suscitat acuzatii din partea Federatiei Romane de Automobilism Sportiv – FRAS, o organizatie recunoscuta de guvern, prin Ministerul…