- Grupul farmaceutic GSK , prezent pe piata locala prin intermediul importului, productiei si distributiei de medicamente, a numit-o la conducerea operatiunilor locale pe Dana Constantinescu, care a preluat atributiile detinute de Andre Vivan da Silva, promovat anul acesta in pozitia de vicepresedinte…

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, politistii buzoieni in colaborare cu voluntari din cadrul unui club off road din Bucuresti, vor incerca sa aduca zambete pe fetele a peste 100 de copii din familii defavorizate din mai multe localitati din judetul nostru. Cei mici vor putea viziona, poate pentru prima…

- A cochetat cu modellingul inca din liceu, dar primul contract serios pe care buzoianca Valentina Cristea l-a avut a fost abia cand a ajuns la facultate, in Bucuresti, moment in care a devenit imaginea unui atelier de creatii vestimentare. Dupa o experienta traita, anul trecut, in America, in cadrul…

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Adrian Lupu, tanarul din Farcașești, care a murit duminica, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Decesul acestuia figureaza pe lista Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Adrian Lupu, tanarul de 34 de ani, din Farcașești, care a facut transplant de plamani in urma cu doi ani, a murit duminica. Acesta a fost transferat, in urma cu o saptamana, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti, intrucat starea de sanatate i…

- Academia de Studii Economice din București organizeaza ”Zilele Porților Deschise” la Centrul Teritorial Deva (Piața Unirii, nr. 3), in zilele de 26 și 27 martie 2018. Evenimentul se adreseaza tuturor celor interesați sa urmeze ciclul universitar de licența la Academia de Studii Economice –…

- „Formatia The Weekend Band s-a reinventat, am scapat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit in urma cu un an si ne-a dat-o Marius Moga, cand am fost la Bucuresti sa inregistram piesa Adio la Bucuresti. Ne-a placut de atunci numele. The Weekend Band a fost o etapa si The…

- Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio vor concerta alaturi de duo-ul 2 Vibes Symphony, la Sala Radio, miercuri, 21 martie, de la ora 19.00. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul Constantin Adrian Grigore, iar Corul Academic Radio va fi condus de Ciprian Țuțu. 2 Vibes Symphony este un…

- UPDATE: ora 19:15 – Doua curse care trebuiau sa ajunga, in aceasta seara, la Iasi dinspre Bucuresti nu au mai plecat de pe Aeroportul Otopeni, deoarece firma care se ocupa de degivrare, care are contract cu operatorii aerieni, a ramas fara lichid degivrant. Alte doua curse externe care au plecat din…

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Gorjeanul care a facut transplant de plamani la Viena e in coma. Adrian Lupu, barbatul din comuna Farcașești, județul Gorj, care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, se afla internat, in stare grava, la Spitalul Județean din Targu-Jiu. Mai exact, pacientul este in…

- Doua mari proiecte ce vizeaza sanatatea aradenilor sunt tot mai aproape de a fi realizate. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a semnat studiul de prefezabilitate, pentru ,,Construire Sectii Obstetrica – Ginecologie si Neonatologie, Sectie Chirurgie Infantila, Sectia Pediatrie”, din…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat, luni, o vizita de lucru in Austria, ocazie cu care a afirmat ca Guvernul Romaniei sustine mentinerea unei cooperari stranse cu aceasta tara, in contextul exercitarii succesive de catre Viena, iar apoi Bucuresti, a Presedintiei…

- Marți, 13 martie, de la ora 19.00, saxofonistul Nicolas Simion va fi invitatul special al Big Band-ului Radio, intr-un nou concert din seria Jazz pe romanește la Sala Radio! Cu o cariera de peste patru decenii și cu un palmares impresionant de premii și colaborari, intre care cu WDR Big Band din Germania,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza o procedura publica pemtru atribuirea contractului "Servicii medicale de medicina munciildquo;, in valoare de 400.759,08 lei. Potrivit anuntului de participare vor ti testati angajatii din Bucuresti, Constanta, Sibiu, Targu Jiu, Suceava, Deva si…

- Parintele Ioan Rosculet s a nascut pe 25 septembrie 1879, in satul Sapte Sate de langa Brasov, si a avut patru copii: Ion, Mircea, Eugenia si Nicolae. Absolvent al Facultatii de Teologie din Bucuresti, parintele Rosculet a fost hirotonit preot pe seama Bisericii "Sfanul Gheorgheldquo; din Mangalia,…

- Daca necrutatoarele parce nu i ar fi taiat firul vietii pe 24 mai 2013, arheologul Alexandru Suceveanu, supranumit "patriarhul Histrieildquo;, ar fi implinit, in cea de a 11 a zi a lunii martie, 78 de ani. Alexandru Suceveanu a absolvit in anul 1961 cursurile Facultatii de Filologie Clasica din Bucuresti,…

- Deputatul european Siegfried Muresan a nominalizat joi, 8 martie a.c., Asociatia "MagiCAMP" pentru Premiul Cetateanului European 2018, distinctie acordata anual de Parlamentul European. Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite…

- Drumul parcurs de România de la unirea cu Basarabia pâna la preluarea puterii de catre comuniști Unirea Basarabiei cu România, momentul în care tara a început sa piarda teritorii, abdicarea Regelui Mihai I sau venirea la putere a lui Nicolae Ceausescu.…

- Buzaul a fost invitat, la sfarsitul lunii trecute, la forumul regional LabelFrancEducation, organizat, la Bucuresti, de Ambasada Frantei si Institutul Francez din Romania. Evenimentul a fost dedicat promovarii excelentei in invatamantul bilingv francofon din noua tari din Europa Centrala, Orientala…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, participa, in aceste zile, la Viena, la Conferinta Globala ,,Viitorul Urban”, despre care spune ca este ,,cel mai important punct de intalnire din lume al acelor oameni care, prin angajament, inovare si pasiunea de a implementa idei, schimba viitorul oraselor…

- Miercuri, 28 februarie 2018, a trecut la Domnul preotul profesor Vasile Neculai din Tulcea. Potrivit Tomisul Ortodox, slujba inmormantarii va avea loc sambata, 3 martie 2018, la Biserica "Sfantul Gheorghe" din Tulcea. Parintele Vasile Neculai s a nascut pe 13.07.1953 si a fost absolvent al Seminarului…

- In cursul anului 2017, pe linia prevenirii și combaterii faptelor de coruptie, Serviciul Județean Anticorupție Bihor a desfasurat un numar total de 73 de activitati de instruire/informare anticoruptie, la care au participat un numar total de 1.380 lucratori. In ceea ce privește colaborarea…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat, avand varsta de cel mult 26 de ani impliniți in anul 2018 (24 de ani pentru opțiunea ”piloți”), se pot inscrie pana la sfarșitul lunii martie, pentru urmatoarele instituții: 1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu…

- Primele vietuitoare care au manifestat capacitatea de control al locomotiei au ramas in mediul acvatic si au dat nastere la descendentii de astazi care sunt capabili sa se deplaseze pe planseul oceanic in mod asemanator mersului mamiferelor, relateaza Phys.org citand un studiu publicat joi in revista…

- Este pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu nascut la data de 21 mai 1880 in Bucuresti. A scris teatru, proza (de real succes s-au bucurat romanele „Cimitirul Buna Vestire” si „Ochii Maicii Domnului”), pamflete si literatura pentru copii. Insa cea care i-a adus notorietatea a fost poezia, opera poetica…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a fost inmormantat, sambata, la Odorheiu Secuiesc, cu onoruri militare. El a decedat pe 23 ianuarie, la varsta de 64 de ani, intr-o clinica din Viena, unde fusese internat pentru ca suferea de cancer. La funeralii au participat peste 500 de persoane, printre care fostul…

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- A fost una dintre cele mai complexe personalitati ale culturii romane. S-a nascut la data de 9 mai 1895 in satul Lancram din judetul Alba, – sat ce are in nume „sunetele lacrimei”-, fiind al noualea copil al familiei Isidor si al Anei, nascuta Moga. Dupa studiile gimnaziale si liceale (la Brasov) urmeaza…

- SCM Gloria pare decisa sa bata toate recordurile in aceasta stagiune! Handbalistele buzoience au bifat, sambata dupa-amiaza, in Sala Rapid din Capitala, cea de-a 17 victorie la rand din tot atatea partide, succesul venind, de data aceasta, impotriva uneia dintre formatiile redutabile ale seriei, echipa…

- In cadrul proiectului INOVABIOMED de dezvoltare a unor solutii inovatoare de fabricatie a biomaterialelor inteligente, laboratoarele Universitatii Politehnice Bucuresti au fost dotate cu cea mai performata bioimprimanta 3D, destinata activitatii de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor inovatoare…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a avut parte de un eveniment mai putin asteptat in aeronava cu care se deplasa de la Oradea la Bucuresti. Un pasager si-a pierdut constienta si nu respira, iar ministrul a intervenit si l-a salvat de la moarte. “Un pasager din spatele meu a devenit cianotic si a inceput…

- Pierderile involuntare de urina sunt o problema mai frecventa decat credem. Si nu afecteaza doar persoanele varstnice. Medicul primar urolog Cristian Persu, sef de lucrari in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti, vine la Adevarul Live sa ne explice din ce cauze apare…

- Zilele trecute, la Hotelul Crowne Plaza din București a avut loc Gala Atletismului Romanesc , eveniment festiv unde Federația Romana de Atletism (FRA) le-a acordat premii sportivilor (seniori, juniori), antrenorilor și cluburilor cu cele mai importante rezultate obținute in anul 2017. De asemenea, au…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Nascut pe 12 iulie 1981, satul Bilicenii Vechi, r. Sângerei. Este absolvent al Facultații de Limbi și Literaturi Straine a Universitații de Stat "Alecu Russo" din Balți. Și-a continuat studiile cu un masterat interdisciplinar în științe sociale - istorie, antropoligie, științe…

- Studenta-atleta a Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta Alina Rotaru, finalista la Campionatul Mondial de la Londra si medaliata cu aur la Universiada din Taipei, in proba de lungime, a fost desemnata cea mai valoroasa atleta a anului 2017, in cadrul unei…

- Florica Bagdasar, prima femeie ministru din Romania. In anul 1946, Florica Bagdasar devenea ministru al Sanatații in guvernul comunist condus de Petru Groza. Florica Bagdasar nu s-a nascut in țara noastra, ci in Macedonia, provenind dintr-o familie macedoromana. A inceput liceul la pensionul Pompilian,…

- Un medic rezident in medicina de familie are nevoie de ajutor. Sabina Dorofte, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, are nevoie de sprijin material pentru efectuarea unei operatii la Spitalul AKH din Viena. Tanara in varsta de 28 de ani a fost diagnosticata…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, luni, la Targu Mureș, intr-o conferința de presa, ca este nevoie de un numar mai mare de medici militari și vizeaza, fața de anul trecut, dublarea numarului de locuri pentru medicina militara la universitațile din Targu Mureș și București. „Principalul motiv…

- Ministerul Afacerilor Externe a reactionat dupa ce placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta a fost acoperita cu un steag al Tinutului Secuiesc in noaptea de vineri spre sambata de membrii ai gruparii extremiste “Miscarea celor 64 de comitate”. MAE a lansat un apel catre autoritatile…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- 'Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane…

- Viata bate filmul! Si un nou exemplu vine chiar acum, protagonista fiind buzoianca Sorina Docuz, cea devenita cunoscuta dupa casatoria cu primarul Sectorului 3 din Bucuresti, Robert Negoita. Buzoianca s-a hotarat sa-si incerce din nou norocul in dragoste si sa se recasatoreasca dupa divortul de Negoita.…

- Moedling este un orașel austriac, cu o populație undeva in jur de 20.000 de locuitori, amplasat la o aruncatura de baț de capitala Viena. Acolo, in acest sfarșit de saptamana (13-14 ianuarie) are loc o etapa (a 8-a) din Circuitul European de Scrima pentru Cadeți. Este un concurs in care sunt angrenați…

- Doi studenti israelieni au fost loviti de un microbuz pe cand se aflau opriti pe banda de urgenta pe autostrada Arad-Timisoara, in apropiere de iesirea spre Zadareni. Ambii tineri, studenti ai Facultatii de Medicina de la Universitatea „Vasile Goldis” din Arad au fost transportati in stare grava la…