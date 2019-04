Însemnătatea Luminii Învierii Sambata seara lumea porneste in liniste spre biserica, pe drum se vorbeste in soapta, iar la slujba de Inviere toata lumea sta si asculta cu mare evlavie. La miezul nopții, preotul cheama credincioșii sa ia lumina, spunand: “veniți sa luați Lumina!”. Acestia aprind lumanari si transmit, mai departe, lumina, pana cand toata lumea are lumanarile aprinse in mana. Dupa ce iau lumina, oamenii merg in cimitir la capataiul mortilor familiei si aprind si acolo lumanari, ca si cei trecuti dincolo sa stie ca a venit Invierea Domnului. Lor li se da de pomana si in ziua de Inviere, dar si peste o saptamana,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alfabetul Culorilor este menit sa îi ajute pe nevazatori sa se poata bucura de creativitate si libertate de exprimare, fiind practic o extensie a alfabetului Braille, sistemul de scriere folosit de cei cu deficiențe de vedere. Inventatorul lucreaza acum si la o aplicatie, sperând ca solutia…

- ,,Eu, Lumina am venit in lume, ca tot cel ce crede in Mine sa nu ramana intuneric. Si daca aude cineva cuvintele Mele si nu le pazeste, nu Eu il judec; caci n am venit ca sa judec lumea ci ca sa mantuiesc lumea" Ioan XII, 46 47 .Deniile anticipau privegherea din catacombe, unde crestinii vor canta:…

- ADVERTORIAL. Pentru siguranța ta și a familiei, Grupul de firme Blitz va sta la dispoziție cu serviciile sale de școala de șoferi, atestarea meseriilor in transporturi rutiere și de paza și protecție.

- Probabil ca n-ai mai auzit de așa ceva, dar cum ar fi sa trimiți sunete cu lumina? Chiar daca pare imposibil, așa ceva ar putea deveni realitate cât de curând. Asta dupa ce comunicarea la distanța prin lumina a fost folosita ani la rândul.

- Crestinii catolici sarbatoresc duminica Invierea Domnului - Pastele, cea mai mare sarbatoare a crestinilor. Invierea lui Cristos din morti trebuie sa-i faca pe oameni sa descopere minunea normalului, este de parere purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, Francisc...

- Gabriel Valer Zetea, presedintele Consiliului Judetean Maramures a transmis un mesaj celor care azi sarbatoresc Sfanta Sarbatorea a Pastelui, dar si celor care poarta nume de flori. “Este o dubla sarbatoare, azi, in lumea intreaga. In timp ce credincioșii ortodocși sarbatoresc Duminica Floriilor, credincioșii…

- SOS vorbește despre nopți nedormite și o minte tulbure. Cantecul este prima piesa lansata dupa moartea lui Avicii și face parte de pe albumul TIM care va fi lansat post-mortem. Lumea a pierdut anul trecut un „geniu muzical”, dar el va continua sa existe. Ultimul sau proiect urmeaza sa fie lansat in…

- Se cunosc din scoala generala, sunt impreuna din anul 1994, iar in 2006 au devenit sot si sotie, insa Laurentiu Duta a ferit-o mult timp de ochii presei pe femeia pe care o iubeste aproape de o viata.