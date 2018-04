Stiri pe aceeasi tema

- Un meci de fotbal cu scop caritabil a fost organizat de Jandarmeria Maramureș in cadrul campaniei ”Speranța pentru Alexandru / Un nou inceput pentru Ștefan”. Partida a fost condusa de Cristian Balaj și Zoltan Szekely, foști arbitri FIFA, reprezentanți ai Asociației Județene de Fotbal Maramureș. Pentru…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” a desfașurat joi, 28 martie, prima activitate din 2018 in cadrul proiectului “Impreuna pentru un mediu mai curat”. In colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Dolj și Direcția Silvica Dolj, biblioteca s-a implicat intr-o ...

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care Filip Ion Pop sef al Casei de Cultura din Constanta in perioada 23 iulie 1993 22 iunie 2002 , inspectorii fiscali Mioara Gache fosta Jagura si Nicoleta Mitrica fosta Butan, fosta Alexandru au fost trimisi in judecata de…

- Asta dupa ce in ultimele doua saptamani, drumul care face legatura intre cartierele Pacurari si Alexandru cel Bun a stat in bezna pe timpul noptii. Motivul pentru care becurile de pe pasaj se aprind ziua si "mor" noaptea sunt invaluite in mister. Asteptam reprezentatii Primariei sa faca lumina.

- Pentru ca in clasele mici se pun bazele trainice ale educatiei copiilor, viitori adulti ai unei societati informatizate si mult prea grabite, proiectul „Lectura - cuvant si imagine", coordonat de directorul scolii, Mihai Crauciuc si profesorii pentru invatamant primar Alina-Gabi Titiniuc si Ofelia Lungu…

- Alexandru Maxim, schimbat la pauza meciului cu Frankfurt, 0-3, și alți colegi de la Mainz care au dezamagit au fost puși la zid de antrenorul Sandro Schwarz. Nota 5 in Bild, "foarte slab", și o caracterizare care spune totul: "Catastrofal!". Cu asemenea calificative dupa dezastrul de la Frankfurt, 0-3,…

- Un pensionar a speriat medicii, dupa ce a baut cu regularitate bauturi alcoolice in cantitați mari, timp de 30 de ani. Experiența l-a lasat pe barbat acoperit de tumori adipoase pe toata partea superioara a corpului sau. Pacientul a inceput sa consume bauturi spirtoase de la varsta de 13 ani, iar la…

- Gigi Becali a vorbit despre presupusa scrisoare a condamnarilor, de la Comisia Europeana. Patronul echipei FCSB ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. Gigi Becali a povestit, la Romaniatv.net, cum a aflat ca va…

- A parcat pe doua locuri în parcare la Vivo, iar când i s-a cerut sa își mute mașina a plecat, plin de aroganța. ”Azi ora 12.32, parcarea din Polus. Bineinteles, arhiplina. Dam o tura sa gasim un loc de parcare cand la un moment dat, observam…

- Frații din cimitir, ingropați de vii in scandal și saracie! Mama care i-a parasit, printre morminte, a fugit cu alocațiile lor?! Singurii bani din care tata Alexandru reușea sa-și hraneasca!

- Elevele Monika Eugenia Marculac, Ana Drozdek și Justyna Drozdek s-au calificat la etapa internationala a Olimpiadei de Limba și Literatura Polona din Varșovia, editia cu numarul XLVIII-a, care va avea loc in perioada 10-14 aprilie 2018.Acestea au obtinut cele mai bune punctaje in cadrul ...

- Filmul documentar ''The distant barking of dogs'', al regizorului danez Simon Lereng Wilmont, a primit duminica trofeul ''Alexandru de Aur'' in cadrul celei de-a 20-a editii a Festivalului de Film Documentar de la Salonic (nordul Greciei), informeaza AFP. …

- Creștinii ortodocși îi sarbatoresc mâine pe Sfinții 40 de Mucenici, soldați romani care pentru credința lor au fost omorâți în vremea împaratului Licinius, din porunca guvernatorului Agricola, 9 martie fiind și ziua în care s-a pastrat tradiția de a se prepara și…

- Whiskey sau Whisky? Nu, nu este o greseala de scriere. Nu am mancat o litera si nici nu am fost prea darnica sa mai adaug una. Sunt doua variante de scriere ale aceleiasi bauturi. De ce? Ei bine, scotienii sunt mai „seci“ si prefera whisky. Irlandezii si americanii sunt mai darnici cu literele ce compun…

- Tragedie in orașul Calarași. Doi barbați au fost gasiți morți dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon in urma unui incendiu. Tragedia a avut loc azi noapte intr-o locuința de pe strada Alexandru cel Bun.

- Jurnal de front . Un razboi care dureaza de 17 ani. 600 de militari romani aflați permanent sub amenințarea talibanilor. Doi jurnaliști trimiși ai Libertatea, Dragoș Sasu și Ionuț Iordachescu vin la stiricurate.ro sa spuna cum au trait 14 zile cu vesta antiglonț și cum rezista copiii desculți din…

- Mirela Vaida vorbește despre casnicia cu soțul ei, Alexandru, barbatul cu care are doi copii. Prezentatoarea tv a vorbit despre cum s-au cunoscut și cum au trecut peste momentele dificile. Mirela Vaida este o mama și o soție fericita. Vedeta are o viața așa cum și-a dorit intotdeauna și a dezvaluit…

- Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de catre vecina sa semnaleaza o revendicare teritoriala din partea acesteia asupra regiunii omonime din nordul sau. Atena obstructioneaza aderarea Macedoniei la NATO si Uniunea Europeana din acest motiv…

- Politistii din Prahova efectueaza, marti, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE: Un nou val de GER si NINSOARE peste sudul Romaniei / HARTA Potrivit unui comunicat…

- Un tanar a amenințat ca iși omoara iubita in Timișoara și a starnit panica in randul vecinilor care au asistat uluiți la grozavie. Individul, inarmat cu un cuțit, a batut din ușa in ușa și a strigat ca orice persoana care va ieși va pieri dintr-o lovitura. Locatarii unui bloc din Timișoara au fost treziți,…

- De ce ai nevoie pentru negresa cu vin roșu și glazura Pentru negresa 100 g unt 170 g fulgi de ciocolata 100 g faina 100 g cacao 1 praf de sare 3 oua 1 lingurița esența de vanilie 300 g zahar 50 ml vin roșu Pentru glazura 170…

- Radu de la Razboinici, eliminat de la Exatlon, marți seara. Printre cei nominalizați au fost Anca, Alex, cel mai nou concurent venit, dar si Radu. Chiar daca Anca a fost ținta echipei sale pentru eliminare, Radu a fost cel care a plecat acasa. „N-am vazut niciun fel de reactie pe chipurile voastre,…

- Cold Skin este un film realizat de Xavier Gens și prezinta povestea a trei personaje: un tanar meteorolog, Prietenul; Gruner, Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Cold Skin sau despre iubirea și ura dintre specii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Manastirea Capriana A fost fondata in anul 1420, reconstruita in anul 1989. Se afla in satul Capriana, raionul Straseni, pe malul lacului Isnovat, la 35 de km de Chișinau. Este una dintre cele mai vechi manastiri ale Moldovei. Prima mentionare a manastirii dateaza din timpul domniei lui Alexandru cel…

- Trei persoane, printre care un copil, au ajuns, marti, la spital, in urma unei deflagratii care a avut loc intr-un apartament din cartierul iesean Alexandru cel Bun. Potrivit purtatorului de...

- Vrei sa te bucuri de un vin veritabil,caruia sa ii simti, cu adevarat, parfumul? Solutia e la indemina ta. Daca ai desfacut o sticla de vin, te poti bucura doar sase ore de buchetul degajat de faimoasa licoare. Dupa acest timp, vei avea surpriza sa constati ca lichidul si-a schimbat radical aroma.…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de...

- Eram prin anii "78" cu amicul meu Alexandru , Dumnezeu sa-l ierte, si cu unchiul lui , Dumnezeu sa-l ierte si pe el, la restauranul Moldova de linga parcul Dacia aproape fiind si teatrul Bulandra. Dar nu oriunde in acel restaurant ci jos la crama. La acel faimos restaurant se stringeau fosti colegi…

- Polifenolii din vin incep sa se disipe imediat ce bautura va lua contact cu aerul. Daca deschideti sticla si nu o beti pe toata, dupa 2-3 zile veti constata ca vinul are un gust neplacut. Collin Lilly, expert in vinuri din Napa Valley, a explicat ca odata ce deschidem o sticla de vin si consumam…

- Patru dintre cei șase elevi care au reprezentat județul la etapa naționala a olimpiadei de astronomie și astrofizica, desfașurata la Gura Humorului, s-au intors acasa cu doua medalii de bronz și doua mențiuni de onoare. Trei dintre ei sunt „codreniști”, iar cel de-al patrulea este vasluian. Ieri au…

- Modul in care angajatii peticeau gropile de pe bulevardul Alexandru cel Bun din Iasi a fost filmat de un trecator. Muncitorii nu se obosesc sa incalzeasca asfaltul, ci il toarna ca pe nisip.

- Peste 100.000 de greci au ieșit, duminica seara, pe strazile din Atena, nemulțumiți de faptul ca guvernul ar putea ajunge la un compromis privind utilizarea numelui Macedonia de catre țara vecina, scrie CNN. Protestatarii s-au adunat in Atena din toata țara, au fluturat steaguri și au scandat lozinci,…

- Numele lui Ionel Teodoreanu (cunoscut de lume incepand cu 6 ianuarie 1897/Iași) poarta amprenta unui timp aparent stins. Casa de pe ulita din Iasi [1] , de unde rasarise locuinta strabuna, nu mai adapostește oameni care sa iși aminteasca macar franturi de intamplari. S-au asternut anii, imaginile s-au…

- La inceputul lunii februarie, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad reia un proiect destinat seniorilor aradeni. Principalii beneficiari vor fi cei internați la Centrul de ingrijire pentru persoane varstnice de pe Calea Bodrogului, carora li se va oferi posibilitatea de a urma cursuri gratuite…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism, desi consumase bauturi alcoolice si nu detinea permis de conducere. In ziua de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice…

- Alexandru O., de 26 de ani, din Craiova, este cerectat pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, dupa ce a lovit, aseara, un barbat de 37 de ani, cu un corp dur in zona capului. Potrivit IPJ Dolj, cei doi ...

- Adela Popescu a acordat dintotdeauna o atenție speciala ingrijirii tenului. Pe langa ritualul zilnic de acasa, vedeta obișnuia sa mearga și la cosmetica, insa vizitele acolo se incheiau tragic pentru… fața ei. Vedeta Pro TV iși amintește de perioadele in care a trait experințe de-a dreptul traumatizante…

- Steluta Luca, fostul capitan al echipei nationale si al Oltchimului, dar si vicecampioana mondiala in 2005, si-a oficializat candidatura pentru functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, la Alegerile din 14 februarie, printr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook. …

- 256 de echipe au luat startul în Sezonul 3 al Turneului Național de League of Legends, competiție organizata cu sprijinul Riot Games, al Primariei București și ArCub. Din data de 24 noiembrie pâna pe 8 decembrie s-au desfașurat calificarile care au stabilit numele celor doua echipe finaliste:…

- Contrar a ceea ce se crede, vinul nu este o sursa buna de vitamine si minerale pentru ca contine doar cantitati mici de kaliu, mangan sau fier si calciu. Insa, cu toate acestea, vinul este bogat in compusi cu actiune antioxidanta, benefici pentru sanatate, scrie realitatea.net.

- Cei care au folosit in aceasta dimineata transportul public au avut de suferit in anumite zone din oras. Principalele doua cauze au constat in cabluri cazute (sub greutatea zapezii) pe reteaua de fir contact si TIR-uri care au blocat liniile de tramvai. Potrivit directorului CTP, Cristi Stoica, zonele…

- Insemnarile din calendarele bisericesti de astazi. Calendar ortodox: Cuv. Antonie cel Mare Calendar catolic: Sf. Anton, abate ** Sfantul Antonie cel Mare (251-356) este cel mai popular ascet, socotit a fi incepatorul vietii calugaresti. Sfantul Antonie cel Mare s-a nascut in Egiptul de Mijloc in anul…

- Biblioteca Județeana ”Alexandru și Aristia Aman” organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, in colaborare cu Biblioteca Naționala ”Sfinții Chiril și Metodiu” din Sofia și Biblioteca Regionala ”Hristo Botev” din Vratsa, evenimentul ”Eminescu – poet național – poet universal”. Obiectivul acțiunii consta ...

- La Bucharest Gaming Week atractiile principale ale evenimentului, arata organizatorii, sunt finalele Esport (ESL) Southeast Europe Championship pentru popularele jocuri Counter Strike: Global Offensive, League of Legends si Hearthstone si Finala Sezonului 3 al Turneului National de League of Legends,…

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Alexandru cel Bun.La fața locului au sosit pompierii și ambulanța. Potrivit informațiilor preliminare, victime nu sunt.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște. Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Politistii clujeni au identificat si retinut doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine. Duminica, 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30.11.2017-03.01.2018,…

- Chiar inainte ca vacanta de iarna sa-si intre in drepturi, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului a gazduit cea de-a V-a editie a Concursului de Dezbateri Academice „Bucovina Open", competitie adresata elevilor de liceu din judetul Suceava.Fiecare dezbatere a presupus o ...

- Administratia spitalului din Buzau era incredintata profesorului Alexandru D. Scradeanu care, impreuna cu vrednica sa sotie, isi indeplinea serviciul cu multa ravna. Medicul Vasile Bianu isi amintea cu placere si de doamnele de la Crucea Rosie: Mocanu, inginer Nicolescu, Paraschivescu, Surla si domnisoara…