In plina criza cu Venezuela, un rand scris in partea de sus a blocnotesului pe care il tinea in mana a atras atentia: "5.000 de soldati in Columbia", se poate citi privind de aproape fotografiile din timpul briefingului de presa.



Solicitat de AFP in legatura cu semnificatia acestei insemnari, un responsabil american a afirmat ca nu dispune de informatii care sa acrediteze aceasta cifra.



Intrebat in cursul briefingului despre o eventuala interventie militara in Venezuela, John Bolton a reafirmat, cum a facut presedintele Donald Trump saptamana trecuta, ca "toate optiunile"…