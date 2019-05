Însemnări despre poluarea folclorului Thomas de Quincey a avut fantezia sa demonstreze, cu oarecare cinism, in secolul trecut, ca asasinatul poate fi, uneori, asimilat artelor frumoase. O trista sectiune a „artizanatului“ nostru pare decisa sa ilustreze, astazi, reciproca „teoremei“ lui de Quincey: exista opere de arta care au toate atributele penale ale asasinatului... Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

