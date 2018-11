Însemnări adnotate de acum 30 de ani Le-am redactat insa cu i din i pentru ca asa se scria pe vremea aceea. De ce le consider demne de-a fi publicate? Pai, fie si numai pentru a oferi un contrast la ziua de azi, cand lucrurile clare de atunci sunt atat de confuze, iar cele confuze de atunci sunt limpezi. In mare... 31.08.88, Zalau Care va sa zica, am ajuns cu doua zile prea repede. Sau nu? Miine dimineata ma voi duce cu un sentiment neplacut la care din cele doua scoli? Fiecare di (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

