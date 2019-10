Înșelătorii telefon. Românii primesc apeluri din țări exotice. Nu sunați înapoi! Daca veti primi un beep sau veți fi sunat de pe numere necunoscute ce nu par a fi din Romania, nu va grabiti sa sunati inapoi, deoarece, daca vi se raspunde, veti putea fi taxat. Un cititor DCNews ne-a semnalat ce i s-a intamplat in cursul zilei de duminica, dupa ce a fost sunat de pe un numar care nu ii era cunoscut. „Am sunat, ulterior, la *222 la Vodafone și am vorbit cu un operator. Mi s-a zis ca e cunoscuta problema și se fac eforturi pentru a fi remediata cat mai curand, intr-o zi, maxim doua. Sunt apeluri din țari care nu fac parte din Uniunea Europeana. Ți se adauga costuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

