Înșelătorie în numele eMAG. Metoda folosită de infractori Compania eMAG se confrunta in aceste zile cu o noua tentativa de inselatorie. Clientii lor sunt contactati pentru a primi anumite colete-cadou, campanie care ar fi desfasurata “in colaborare cu eMag”. In realitate nu este asa, utilizatorii ajungand sa isi ofere datele personale si sa plateasca taxe de curierat pentru produsele "oferite cadou". Nu ezitati sa contactati eMAG, daca va aflati printre persoanele care sunt sunate pe acest subiect, anunta CERT.ro. Mesajul postat pe eMAG pe Facebook este urmatorul: ATENȚIE, firma Alfa Mind Group deruleaza o campanie prin care pretinde ca ofera anumite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

